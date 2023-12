„Sisi“ Staffel 3 startet heute im TV

Die durchaus aufwändig produzierte RTL-Serie „Sisi“ geht in die dritte Staffel. Alle sechs Folgen werden ab heute im Free-TV ausgestrahlt.

Über viele Jahrzehnte – fast so lange, wie es die Bundesrepublik Deutschland gibt – war die Schauspielerin Romy Schneider das eine und einzige Gesicht, das mit der von Mythen umrankten Kaiserin Sisi untrennbar verbunden wurde. Und für viele ist das auch heute noch so. Doch spätestens in den Jahren nach der Jahrtausendwende trauten sich wieder vermehrt Filmemacher an den klassischen Stoff. Mehr denn je scheint sich die historische Sisi heutzutage als Projektionsfläche für Emanzipations- und Feminismusdiskurse anzubieten, wie es zum Beispiel in dem 2022er Film „Corsage“ betrieben wurde.

„Sisi“ Staffel 3 heute und morgen bei RTL

©RTL / Armands Virbulis – Franz (Jannik Schümann) und Sisi (Dominique Devenport) stehen im Konflikt zwischen monarchistischen Traditionen und den rasanten Entwicklungen der Moderne

Die von RTL in Auftrag gegebene „Sisi“-Serie scheint sich u. a. auch im Sinne dieses aktuellen Zeitgeistes stabil behaupten zu können. Das mag zudem an den hochwertigen Schauwerten liegen sowie an dem (u. a. durch „Babylon Berlin“) neu entfachten Publikumsinteresse für Historienserien und nicht zuletzt an einer reichlichen Portion Erotik und Sex. Nach der Premiere im Jahr 2021 hat es „Sisi“ inzwischen auf eine dritte Staffel geschafft. RTL zeigt alle sechs neuen Episoden im linearen TV. Die ersten drei Folgen werden heute ab 20.15 Uhr gesendet, die letzten drei dann morgen, den 28. Dezember, ab 20.15 Uhr. Die neue „Sisi“-Staffel ist ebenso im Stream bei RTL+ verfügbar.

Kaiserin und Revoluzzerin

©RTL / Armands Virbulis – Kaiserin Sisi wirft sich schützend vor ihren Sohn, Kronprinz Rudolf (Arian Wegener)

Auch in Staffel 3 wird der österreichische Kaiserhof von den politischen Umbrüchen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgeschüttelt. Die Franzosen stürzen Kaiser Napoleon III. und rufen erneut die Republik aus. Gleichzeitig wächst die sozialistische Arbeiterbewegung in vielen europäischen Ländern, auch in Österreich. Kaiser Franz (Jannik Schümann) befürchtet starke Unruhen und ordnet daher verfrüht die Militärausbildung seines Sohnes Rudolf (Arian Wegener) an. Kaiserin Sisi (Dominique Devenport) will das nicht zulassen und flieht mit dem Kronprinzen vom Hof, um ihrem sensiblen Sohn vor der militaristischen Indoktrinierung zu schützen.