Sky Original-Serie „Der Pass“ wird fortgesetzt

Nach dem Erfolg der ersten Staffel der deutsch-österreichischen Krimiserie wurden nun die Dreharbeiten an der zweiten Staffel aufgenommen. In den Hauptrollen werden wieder Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek zu sehen sein.

Vielschichtige Charaktere, aufwendige Sets und ungewöhnliche Schauplätze in einer altertümlich unberührten Landschaft sind auch beim Dreh der zweiten Staffel „Der Pass“ Ausgangspunkt für eine nervenaufreibende Mörderjagd. Auch mit dem ungleichen Ermittler-Duo Ellie Stocker (Julia Jentsch) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) soll es ein Wiedersehen geben.

Noch bis Juni 2020 finden an 80 Drehtagen und knapp 120 Motiven in Österreich sowie in Bayern die Dreharbeiten statt. Das Drehbuch sowohl für die erste als auch die zweite Staffel stammt aus den Federn von Cryill Boss und Philipp Stennert. Quirin Berg und Max Wiedemann produzieren ein weiteres Mal im Auftrag von Sky Deutschland in Koproduktion mit Epo-Film, wobei sich Quirin Schmidt als Executive Producer von Sky für die Serie verantwortet.

Die exklusive Ausstrahlung bei Sky in Deutschland und Österreich ist für das erste Quartal 2021 geplant.