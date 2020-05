Sky Q: Alle UHD Highlights im Juni

Neun Kinoblockbuster, ein neues Original mit Patrick Dempsey oder Bundesligaspiele von Bayern und Dortmund – der Juni auf Sky Q wird in UHD bunt.

Ob Filme, Serien oder Sport: Sky Q bietet im Juni einiges in scharfer UHD-Qualität. Für Filmfans gibt es mehr als 100 Kinofilme aller Genres jederzeit in UHD auf Abruf. Neu dabei im Juni sind im Cinema Paket unter anderem „tierisch starke“ Blockbuster wie „Planet der Affen – Revolution“, „Pets 2“, „Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“ und „Angry Birds 2“. Dazu startete bereits am 28. Mai das zehnteilige Sky Original „Devils“ mit Patrick Dempsey. Jede Woche ist eine neue Episode der Story aus der Londoner Finanzwelt auf Sky Q in UHD verfügbar.

Neue UHD Film- und Serienhighlights

Devils (Sky Original) – 10 Folgen, 1 Episode pro Woche: 28.05.2020

– 10 Folgen, 1 Episode pro Woche: 28.05.2020 Planet der Affen – Revolution : 01.06.2020

: 01.06.2020 White Boy Rick : 04.06.2020

: 04.06.2020 Downton Abbey : 05.06.2020

: 05.06.2020 Pets 2 : 07.06.2020

: 07.06.2020 Jerry Maguire – Spiel des Lebens : 10.06.2020

: 10.06.2020 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus : 12.06.2020

: 12.06.2020 Angry Birds 2 : 18.06.2020

: 18.06.2020 Niemandsland – The Aftermath : 20.06.2020

: 20.06.2020 Das Schicksal ist ein mieser Verräter: 25.06.2020

Unterdessen geht die Fußball-Bundesliga nach ihrem Restart in den Endspurt. Live vor Ort können die Fans diese Saison nicht mehr dabei sein, doch Sky Q will ihnen mit dem Bundesliga Paket immerhin schärfste Bilder liefern. Pro Spieltag werden zwei Spiele übertragen.

UHD Sporthighlights

29. Spieltag

Samstag, 30.05., 18.30 Uhr: Bayern – Düsseldorf

Sonntag, 31.05., 18.00 Uhr: Paderborn – Dortmund

Samstag, 30.05., 18.30 Uhr: Sonntag, 31.05., 18.00 Uhr: 30. Spieltag

Samstag, 06.06., 15.30 Uhr: Leverkusen – Bayern

Samstag, 06.06., 18.30 Uhr: Dortmund – Hertha

Samstag, 06.06., 15.30 Uhr: Samstag, 06.06., 18.30 Uhr: 31. Spieltag

Samstag, 13.06., 18.30 Uhr: Bayern – Mönchengladbach

Sonntag, 14.06., 18.00 Uhr: Schalke – Leverkusen

Samstag, 13.06., 18.30 Uhr: Sonntag, 14.06., 18.00 Uhr: 32. Spieltag

Dienstag, 16.06., 20.30 Uhr: Bremen – Bayern

Mittwoch, 17.06., 20.30 Uhr: Dortmund – Mainz

Um die Sky-Programme in UHD zu sehen, benötigen Kunden einen 4K-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema oder Entertainment), plus die zubuchbare HD/UHD-Option. Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern zusätzlich lineare TV-Sender in UHD empfangen.