Sky Sport Bundesliga: Thementage zu jedem Verein

Sommerpausen-Sonderprogramm: Um die trostloseste Phase des Jahres für Fans der Bundesliga-Vereine zu überbrücken, hat sich Sky entschieden, Thementage zu jedem einzelnen Club anzubieten.

Werktags laufen momentan auf Sky Sport Bundesliga HD nacheinander die Top-Momente der Saison aller Bundesliga-Vereine. Einziger Wermutstropfen dabei: Mittlerweile ist die Sonderprogrammierung bereits im unteren Tabellendrittel angekommen. Die Klubs vom Meister Bayern München bis zum Tabellenzwölften TSG Hoffenheim sind also schon durch. Bis zum Ende der kommenden Woche gibt es von Werder Bremen bis Darmstadt 98 aber noch sechs weitere „Kellerkinder“ und Aufsteiger zu sehen.

Thementage auf Sky Sport Bundesliga dauern mindestens noch bis 30. Juni an

So sind an diesem Freitag, die bereits erwähnten Nordlichter aus der Hansestadt von der Weser an der Reihe. Ab Montag geht es mit dem VfL Bochum, dem FC Augsburg, Heidenheim, Darmstadt und dem VfB Stuttgart weiter. Dabei gibt es sowohl ganze Spiele (re-live) zu sehen, als auch Highlights oder Formate wie „Meine Geschichte“ mit Spielern des jeweiligen Vereins.

Weitere Programmdetails gibt es im Kalender auf der Sky-Homepage.

