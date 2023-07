Sommerinterviews: ARD startet mit Scholz, ZDF mit Steinmeier

Anzeige

Die Tradition der öffentlich-rechtlichen Sommerinterviews mit führenden Bundespolitikern geht an diesem Wochenende weiter.

Bei der ARD geht es diesen Sonntag (2.7.) mit dem Bundeskanzler los (die Aufzeichnung wird um 16.00 Uhr bei tagesschau24 sowie um 18.00 Uhr im Ersten ausgestrahlt), das ZDF startet eine Woche später mit dem Bundespräsidenten (9.7., 19.10 Uhr). „Berlin direkt“-Sommerinterviews (ganz früher „Bonn direkt“) sind laut ZDF seit 35 Jahren ein fester Bestandteil des TV-Sommers.

Olaf Scholz eröffnet Sommerinterviews im ARD-Hauptstadtstudio

Die ARD teilte am Donnerstag mit, am 2. Juli beim ersten Sommerinterview im „Bericht aus Berlin“ in diesem Jahr begrüße Tina Hassel – Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio – den Kanzler Olaf Scholz (SPD). Dem ZDF stellt sich der Regierungschef Mitte August.

Beim ZDF führt das erste „Berlin direkt“-Sommerinterview am 9. Juli die Chefredakteurin Bettina Schausten. Sie spricht mit Deutschlands Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, im Ahrtal – knapp zwei Jahre nach der Flutkatastrophe dort.

ARD-Sommerinterviews im „Bericht aus Berlin“ sonntags um 18.00 Uhr im Ersten:

02. Juli: Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD

16. Juli: Janine Wissler, Vorsitzende Die Linke (Sendezeit 18.30 Uhr)

30. Juli: Ricarda Lang, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen)

06. August: Markus Söder, CSU-Vorsitzender

13. August: Saskia Esken, SPD-Vorsitzende

27. August: Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender

03. September: Christian Lindner, FDP-Vorsitzender

10. September: Alice Weidel, AfD-Bundessprecherin

Weitere ZDF-Sommerinterviews in „Berlin direkt“ sonntags um 19.10 Uhr im Zweiten:

09. Juli: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

16. Juli: Omid Nouripour, Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

23. Juli: Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender

30. Juli: Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender Die Linke

06. August: Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher

13. August: Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD

20. August: Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender

27. August: Christian Lindner, FDP-Vorsitzender

03. September: Markus Söder, CSU-Vorsitzender

