„Sonne und Beton“: Der deutsche Kinohit ab heute bei Sky

Der Coming-of-Age-Film „Sonne und Beton“ war einer der größten Kinoerfolge 2023 und feiert heute seine TV- und Streaming-Premiere bei Sky und Wow.

„Sonne und Beton“ war der deutsche Überraschungsfilm des Jahres 2023 und einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres überhaupt. David Wnendts Verfilmung von Felix Lobrechts Roman über den wilden Sommer von vier Jungs in Neukölln begeisterte rund 1,2 Millionen Kinozuschauer und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Heute, am 15. März, startet das Coming-of-Age-Drama als TV- und Streaming-Premiere auf Sky und dem Streamingdienst Wow. Auf Sky Cinema Premieren wird der Film heute um 20.15 Uhr ausgetrahlt.

Autor Felix Lobrecht wollte „Sonne und Beton“-Film nicht bei Netflix

Der 35-jährige Berliner Felix Lobrecht ist hierzulande vor allem als Stand-Up-Comedian bekannt, der jüngst seine Bühneprogramme sehr erfolgreich beim Streamingdienst Netflix untergebracht hat. Als Straßenkind aus Neukölln hat er seine Kindheits- und Jugend-Erfahrungen in seinem Buch „Sonne und Beton“ verarbeitet.

Für die Verfilmung trat er ursprünglich zwecks Finanzierung ebenfalls an Netflix heran. Doch Lobrecht wendete sich in diesem Fall von einem Zusammenarbeit mit dem Streaming-Giganten ab. So wollte der Konzern offenbar Lobrechts Geschichte im Sinne ethnischer und geschlechtlicher „Diversität“ umschreiben. Ein Netflix-Vorschlag war laut Lobrechts eigenen Aussagen beispielsweise, dass aus einer kriminellen Gang, die im Buch aus jungen männlichen Immigranten besteht, im Film eine deutsche Clique lesbischer Teenager-Mädchen werden sollte.

Um die Integrität seines Werkes zu schützen, arbeitete Lobrecht schließlich statt mit Netflix mit Regisseur David Wnendt („Kriegerin“, „Feuchtgebiete“) zusammen. Die Finanzierung ging zum Teil über den deutschen Filmförderfond.