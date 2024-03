Nach Oscars: Oppenheimer bei Sky, Sandra Hüller bei Arte streamen

Bei den Oscars 2024 war der große Sieger „Oppenheimer“. Bei Sky und Wow startet nun bald das Biopic. In der Arte Mediathek gibt es derweil mehrere Filme mit Sandra Hüller, die unter anderem für „Anatomie eines Falls“ als beste Hauptdarstellerin nominiert war.

Sieben Oscars hat „Oppenheimer“ am Sonntag gewonnen, unter anderem als „Bester Film“. Das Drama von Christopher Nolan um den Erfinder der Atombombe war damit der große Sieger des Abends. Wer das Biopic 2023 im Kino verpasst hat oder es sich einfach noch einmal anschauen möchte, kann das bald bei Sky und Wow tun: Der Pay-TV-Anbieter holt „Oppenheimer“ Ende März ins Programm.

„Oppenheimer“ streamen bei Wow und linear bei Sky

Ab dem 20. März ist „Oppenheimer“ sowohl bei Sky als auch dem Streamingdienst Wow verfügbar. Auch „Barbie“, mit dem sich „Oppenheimer“ in Sachen „erfolgreichster Film des Jahres“ 2023 ein Duell lieferte, ist aktuell bei Sky. Seit dem 14. Februar ist der Film von Greta Gerwig bei Wow streambar, zwei Tage später startete die lineare Ausstrahlung auf Sky Cinema Premieren.

Während der Barbie-Film weltweit letztlich an den Kinokassen vor „Oppenheimer“ landete, ging er bei den Oscars nicht ganz so erfolgreich aus: Nur für den Filmsong „What Was I Made For?“ von Billie Eilish und Finneas O’Connell gab es einen Preis.

Sandra Hüller-Kollektion in der Arte Mediathek

Deutschlands große Hoffnung lag auf Sandra Hüller, die als beste Schauspielerin für ihre Rolle in „Anatomie eines Falls“ nominiert war. Am Ende verlor sie gegen Emma Stone mit „Poor Things“. Immerhin erhielt der Film den Oscar für das beste Drehbuch und ein weiterer Film, in dem sie mitspielte („The Zone of Interest“) wurde zum besten internationalen Film gekürt.

Arte hat nun eine „Sandra Hüller-Kollektion“ in die Mediathek gebracht. Die besagten Filme „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“ sind zwar nicht dabei. Dafür kann man die Werke „Toni Erdmann“, „Requiem“, „Amour fou“ und „In den Gängen“ streamen. „Toni Erdmann“ von Maren Ade war 2017 auch für einen Oscar als bester ausländischer Film nominiert und ging dabei leer aus. Dafür wurde er unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Die Arte-Kollektion ist ab sofort verfügbar.