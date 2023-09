Sport1 mit neuer Sportart ab dieser Woche

Anzeige

Ab dieser Woche widmet sich Sport1 auch dem Padelsport: Über verschiedene Plattformen kann man die German Padel Open verfolgen.

Anzeige

Die World Padel Tour läuft bei Sport1 zum ersten Mal in Deutschland, wie man der Programmankündigung des Anbieters entnehmen kann. Sport1 will die „Boss German Padel Open presented by Sixt“ im Düsseldorfer Castello live auf seinen Plattformen begleiten. Start ist am 27. September ab 11 Uhr, das Finale läuft am 1. Oktober. Fans des Padelsports können das Turnier laut Anbieter im Free-TV, im Livestream auf Sport1.de, in den Sport1 Apps und auf der TV-App sport1TV sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens verfolgen.

Katharina Kleinfeld sowie die Kommentatoren Marcel Seufert und Constantin Eckner und der Experte Christian Böhnke werden aus Düsseldorf kommentieren und moderieren. Während die Übertragung in der TV-App schon am Vormittag beginnt, startet die Free-TV-Übertragung am Mittwoch live um 16 Uhr. Das Finale wird Sport1 am Sonntag um 11 Uhr auf sport1TV sowie im Online-Livestream zeigen. Ab 15 Uhr gibt es Highlights im Free-TV zu sehen.

© Sport1

Sendezeiten der World Padel Tour bei Sport1

Plattform Tag, Datum Uhrzeit Programm SPORT1 sport1TV Mittwoch, 27. September 16:00 Uhr live (Free-TV, SPORT1.de und sport1TV), 11:00 Uhr live (sport1TV) World Padel Tour German Padel Open, Düsseldorf, Qualifikation, 1. Runde SPORT1 sport1TV Donnerstag, 28. September 16:00 Uhr live (Free-TV SPORT1.de und sport1TV), 11:00 Uhr live (sport1TV) World Padel Tour German Padel Open, Düsseldorf, Achtelfinale SPORT1 sport1TV Freitag, 29. September 16:00 Uhr live (Free-TV, SPORT1.de und sport1TV), 11:00 Uhr live (sport1TV) World Padel Tour German Padel Open, Düsseldorf, Viertelfinale SPORT1 sport1TV Samstag, 30. September 11:00 Uhr live World Padel Tour German Padel Open, Düsseldorf, Halbfinale sport1TV SPORT1.de Sonntag, 1. Oktober 11:00 Uhr live World Padel Tour German Padel Open, Düsseldorf Finale SPORT1 Sonntag, 1. Oktober 15:00 Uhr Highlights World Padel Tour German Padel Open, Düsseldorf Quelle: Sport1