Sport1 schiebt heute Abend einen Extra-„Doppelpass“ ein

Aus Anlass der Englischen Woche hat Sport1 sich dazu entschieden, eine Extra-Ausgabe seines Fußball-Stammtischs einzustreuen.

Um 20.15 Uhr zeigt Sport1 an diesem Mittwochabend einen „Doppelpass“ außerhalb der üblichen Sendereihe. Zugast bei Thomas Helmer werden diesmal unter anderem Stefan Reuter und Mike Hanke sein.

Hauptthema des Talks dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Bayern-Sieg bei Borussia Dortmund vom Dienstag sein. Der nächste „Doppelpass“ wird dann wieder am angestammten Sendeplatz am Sonntagvormittag, um 11 Uhr, zu sehen sein.