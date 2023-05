„St. Vincent“: Bill-Murray-Komödie heute zur Prime Time im Free-TV

Anzeige

Hollywood-Star Bill Murray gibt seine Paraderolle als mürrischer Griesgram in „St. Vincent“. Die Tragikömodie läuft heute Abend im Fernsehen.

Bill Murrays Ruhm wirft einen langen Schatten, den der 72-jährige Hollywood-Schauspieler mittlerweile selbst kaum noch ausfüllen kann. Der mürrische Griesgram mit der „Ich pfeif auf alle anderen“-Attitüde, den er vor der Leinwand schon so oft gewinnbringend darbot, ist von der Privatperson Bill Murray offenbar kaum noch zu trennen. Seine vielseitige Karriere spricht jedoch die Sprache des Erfolges.

Bill Murray – vom Hollywood-Star zum Independet-Liebling

„Saturday Night Live“ offenbarte in den 1970ern Bill Murrays unbestreitbares Comedy-Talent und öffnete ihm viele Türen. Nur ein paar Jahre später, in den 1980ern, feierte er gigantische Kinoerfolge mit „Ghostbusters“ oder „Die Geister, die ich rief“. Der vorläufige Höhepunkt seines Aufstiegs erfolgte 1993 mit „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Doch direkt daraufhin kam der Bruch. Murray verstritt sich mit Regisseur Harold Ramis, mit dem er so lange zusammen gearbeitet hatte. Offenbar waren ihm auch die formelhaften Kinokassen-Erfolge mittlerweile einfach zuwider.

© Splendid / 2014 The Weinstein Company. All Rights Reserved. – Der griesgrämige Rentner Vincent (Bill Murray) entdeckt seine väterliche Seite

Doch der Hollywood-Star bewies, dass er sich neu erfinden kann. Durch seine Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Independent-Regisseuren wie Wes Anderson („The Royal Tenenbaums“) oder Jim Jarmusch („Broken Flowers“) ab den 2000er Jahren, aber auch durch seine Rolle in Sofia Coppolas „Lost in Translation“ (2003) an der Seite von Scarlett Johansson, erhielt er einen neuen Karriereschub, der bis heute seine schauspielerische Laufbahn bestimmt.

„St. Vincent“ läuft heute bei ServusTV

Unter diesem künstlerischen Wandel entstand 2014 auch die Tragikömdie „St. Vincent“. Murray spielt hier den verbitterten Rentner Vincent McKenna, der sich in tiefe Schulden verstrickt hat. Seine Ehefrau Sandy leidet an Alzheimer und vegetiert in einem Pflegeheim dahin. Die Wende aus diesem deprimierenden Loch kommt, als Vincents Nachbarin (Melissa McCarthy) ihn dazu überredet, auf ihren zwölfjährigen Sohn aufzupassen. Der Griesgram tut sich anfangs merklich schwer, doch natürlich kann der kleine Junge an Vincensts väterliche Instinkte andocken.

Diesen Sonntag Abend, am 21. Mai, um 20.15 Uhr sendet ServusTV die Tragikomödie „St Vincent“ im Free-TV für alle, die Bill Murray mal wieder in seiner Paraderolle erleben wollen.

