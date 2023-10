ARD und ZDF: Tag der Deutschen Einheit im Programm

Anzeige

Zum Tag der Deutschen Einheit überträgt das ZDF den Festakt live, verschiedene Dokus beleuchten Aspekte der Deutschen Einheit durchaus auch kritisch. Alle ARD-Infowellen senden – erstmals – deutschlandweit ein gemeinsames Programm.

Radiosender der ARD mit gemeinsamem Talkformat

Premiere bei den Infowellen der ARD: Zum Tag der Deutschen Einheit legen die Radiosender ihr Programm zusammen und senden deutschlandweit gemeinsam. Mit dabei sind Antenne Saar, BR24, HR-Info, MDR-Aktuell, NDR-Info, RBB-Inforadio, SWR Aktuell und WDR5. Das Talkformat „Deutsche Einheit – Lasst uns reden!“ startet um 11 Uhr und läuft auch als Livestream in der ARD Audiothek. Den Tag über wird live diskutiert, mit Menschen aus ganz Deutschland – über Aufbruchstimmung, neue Perspektiven und Erwartungen, aber auch über Frust und Probleme sowie Verbesserungspotenzial der Einheit.

Neben den Studiogästen kann das Publikum mitdiskutieren, per Anruf oder vorab per Mail an einheit@ard.de. Von einem „gemeinsamen, medialen Lagerfeuermoment“ spricht der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke: „Menschen aus ganz Deutschland können miteinander darüber reden, wie es ihnen geht – kann es einen besseren Tag dafür geben als den Tag der Deutschen Einheit?“

Die einzelnen ARD-Medienhäuser steuern zudem weitere Programmpunkte bei. In einer HR-Info-Sonderfolge von „Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven“ geht es darum, dass Einheit und Uneinigkeit kein Widerspruch sein müssen. Im „ARD Interview der Woche Spezial“ ist Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göhring-Eckardt zu Gast. Und der NDR überträgt im Radio für alle live den Festakt zum Tag der Deutschen Einheit.

Zum Tag der Deutschen Einheit senden alle Infowellen der ARD gemeinsam dasselbe Programm und fragen nach, wie es den Menschen in Deutschland geht. (Bild: ARD Presse)

ZDF mit Festakt-Übertragung und vier Dokus

Im ARD-Fernsehen gibt es derweil wenig Berichterstattung zum Einheitstag. Weder das Erste noch die Dritten zeigen den Festakt. Dieser ist aber im ZDF live mitzuerleben, von 12.30 bis 14.00 Uhr. Der Festakt findet in der Hamburger Elbphilharmonie statt, die Stadt richtet den Festakt als diesjährige Vorsitzende im Bundesrat aus. Musikalisch umrahmt wird das Programm unter anderen vom Philharmonischen Staatsorchester unter der Leitung von Kent Nagano.

Zuvor schildert ab 12.00 Uhr der zweite Teil der ZDF-Dokumentation „Die Streitrepublik – Der nächste Zoff“, wie in Zeiten zunehmender Polarisierung trotzdem gepflegter Streit in einer Demokratie und in der Familie möglich ist. Die vier Protagonisten sind Mutter und Sohn aus dem Westen, sie Gründungsmitglied der Grünen, er bei der AfD, sowie Vater und Tochter aus dem Osten, er Protestwähler, sie Nichtwählerin. Die erste Folge von „Die Streitrepublik“ ist aktuell in der ZDF Mediathek verfügbar.

Wie historische Gutshäuser in Mecklenburg mit viel Eigeninitiative und oft geringen finanziellen Mitteln vor dem Verfall bewahrt werden, beleuchtet ab 17.30 Uhr im ZDF die „hallo deutschland“-Dokumentation „Gutshausretter in Mecklenburg – Sanieren für den Lebenstraum“.

Dass für viele Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte der 3. Oktober kein wirklicher Feiertag ist, zeigt ab 19.20 Uhr „Am Puls mit Mitri Sirin“. Die Reportage erzählt Geschichten von Frust und Ausgrenzung – aber auch von gelungener Gemeinschaft und Teilhabe. Für den Film gab Angela Merkel ihr erstes TV-Interview nach ihrer Kanzlerschaft.

Das ZDF-Programm zum Einheitstag im Überblick

12.00 Uhr: „Die Streitrepublik – Der nächste Zoff“

12.30 Uhr: Festakt zum Tag der Deutschen Einheit

17.30 Uhr: „Hallo Deutschland: Gutshausretter in Mecklenburg – Sanieren für den Lebenstraum“

19.20 Uhr: „Am Puls mit Mitri Sirin“

