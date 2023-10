Tele 5: „Star Trek: Discovery“ heute mit Free-TV-Premiere

Anzeige

Neue Abenteuer für die U.S.S Discovery: Sternenflottenoffizierin Captain Michael Burnham und ihre Crew brechen auf in Staffel 4 von „Star Trek: Discovery“. Als Free-TV-Premiere startet Folge 1 von 13 heute auf dem gewohnten Sendeplatz, um 20.15 Uhr, bei Tele 5. Im Anschluss, ab 21.15 Uhr, läuft am Tele 5-„Star-Trek-Montag“ die Serie „Raumschiff Enterprise“ in Doppelfolgen. Bereits am Spätnachmittag sind „Star Trek: Raumschiff Voyager“, „Star Trek: Enterprise“ sowie „Babylon 5“ zu sehen.

„Star Trek: Discovery“: Darum geht es in Staffel 4

In der vierten Staffel von „Star Trek: Discovery“ werden Captain Burnham und ihr Team mit einer nie zuvor gesehenen Bedrohung konfrontiert. Sie versuchen alles, um die Zukunft aller wiederherzustellen – denn nicht nur die Föderation, sondern auch alle anderen Welten bekommen die Auswirkungen der unbekannten Macht zu spüren.

„Star Trek: Discovery“ wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert und international von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Ursprünglich bei Netflix erschienen, sind die vier Staffeln mittlerweile beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen.