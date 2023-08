Thomas Gottschalk moderiert neue TV-Gala mit Victoria Swarovski

Anzeige

TV-Dino Thomas Gottschalk (73) steht bald für eine Jubiläumssendung gemeinsam mit Moderatorin Victoria Swarovski (30) auf der Bühne.

Anzeige

Die Fernsehshow „Disney 100“ zum runden Geburtstag des US-Unterhaltungskonzerns The Walt Disney Company soll eine Art Gala werden. Bei der Aufzeichnung am 21. September in Hürth bei Köln ist auch das Publikum im Studio gebeten, „festliche Kleidung“ zu tragen. Das teilte die Produktionsfirma Ufa auf ihrer Webseite mit.

Gottschalk und Swarovski moderieren „Disney 100“

Gottschalk und Swarovski führen durch den Abend und begrüßen unter anderem Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael „Bully“ Herbig und Riccardo Simonetti. Auf der Bühne singen Yvonne Catterfeld, Alexander Klaws und andere Künstler Disney-Klassiker. Auf welchem TV-Sender und wann die Show ausgestrahlt werden wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Gottschalk selbst hatte auf Instagram jüngst verkündet, dass er bei RTL einen Rückblick auf „100 Jahre Disney“ präsentieren werde – „schon einen Samstag nach der letzten Ausgabe von Wetten, dass..?“. Das letzte „Wetten, dass..?“ ist am 25. November geplant. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über den gemeinsamen Auftritt berichtet.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: df-gottschalk-rtl: RTL