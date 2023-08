„Wetten, dass..?“: Gottschalk hört auf, letzte Ausgabe ohne Hunziker

Anzeige

Die neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ im November 2023 wird die letzte mit Thomas Gottschalk sein. Das TV-Urgestein führt zum letzten Mal und offenbar ohne Michelle Hunziker durch die Show.

Das gute alte „Wetten, dass..?“ endet (mal wieder). Ende 2011 endete mit dem Abschied von Thomas Gottschalk eine Ära, die auch im Anschluss mit Talkshow-Moderator Markus Lanz nicht wiederbelebt werden konnte. Gottschalk wurde damals mit vielen Standing Ovations, sentimentaler Hans-Zimmer-Musik und allerlei Best-Of-Rückblenden aus der ZDF-Show entlassen und jetzt könnten sich ähnliche Szenen wiederholen. Nachdem die Kultshow 2021 als jährliches Nostalgiefest mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker erfolgreich neu aufgelegt wurde, folgt nun die nächste Zäsur. Nach drei Ausgaben hört Gottschalk nämlich wieder auf.

Wie das ZDF am Montagabend ankündigte, wird die nächste Ausgabe von „Wetten, dass..?“ am 25. November 2023 die 154. und die letzte Ausgabe für Gottschalk sein. Der Sender zitiert den berühmten Moderator: „Um es mit George Harrison zu sagen: ‚All things must pass‘, das gilt auch für mich und ‚Wetten, dass..?‘. Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen.“

Letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe ohne Michelle Hunziker

Eine Tatsache kommt besonders überraschend: Wie die „Bunte“ zuerst berichtete, wird Michelle Hunziker dieses Mal nicht an der Seite von Gottschalk moderieren. Ihr Management soll Hunzikers Aus bei der ZDF-Show gegenüber der „Bunten“ bereits bestätigt haben. Zudem soll Thomas Gottschalk gegenüber dem Magazin gesagt haben: „Dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat, werde ich zu gegebener Zeit ausführlich erklären, warum ich glaube, dass es richtig ist, nach dieser Show mit ‚Wetten, dass..?‘ aufzuhören. Es hat ein Recht darauf, es genau zu wissen, aber es gibt viele Gründe dafür.“ Weiterhin zitiert die „Bunte“ den Moderator: „Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten.“

Steht die nächste Neuauflage schon bevor?

Nach einem endgültigen Abschied von „Wetten, dass..?“ hört sich die jüngste Programm-Ankündigung allerdings noch nicht an. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wolle das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung entscheiden, wie es mit dem Format weitergehe. Möglich ist also, dass man sich erneut überlegen könnte, welcher Moderator oder welche Moderatorin künftig in die Fußstapfen von Gottschalk treten könnte, um die Erfolgsshow doch noch weiter fortzusetzen.

