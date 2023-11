„Wetten, dass..?“: Diese Wetten laufen in der letzten Sendung

Thomas Gottschalk verabschiedet sich endgültig von „Wetten, dass..?“ Ein Revival der Show gilt als unwahrscheinlich. Welche Wetten in der letzten Sendung am Samstag zu sehen sein werden.

The show must not go on: Showmaster Thomas Gottschalk wirft als Moderator von „Wetten, dass..?“ erneut das Handtuch – diesmal wohl endgültig. Auch die Wettshow selbst wird damit höchstwahrscheinlich zu Grabe getragen. Nun stellt sich die Frage nach den allerletzten Wetten bei der Kultshow.

Welches TV-Programm rund um die letzte Live-Show am Samstag das ZDF jetzt schon bringt und welche Gäste erwartet werden, lesen Sie in diesem Artikel.

„Wetten, dass..?“ am 25. November: Das sind die letzten Wetten

In diesen Wetten treten die Kandidaten um den Titel des Wettkönigs oder der Wettkönigin gegeneinander an: Bei der Außenwette aus der Schweiz, moderiert von Hazel Brugger, geht es für Christian Zumbühl und seine sieben Teammitglieder steil bergauf, wenn sie gemeinsam Großes bewegen wollen. Im Saal versuchen Michelle Chevalier und Antonia Fleig, mit einer Gabelstapler-Wette die Energie voll aufzuladen, und bei Horst Freckmann stoßen Krährufe ganz und gar nicht auf taube Ohren.

Das Herz der Kleinen Münsterländer-Hündin Amie schlägt für Zahlen und Frauchen Michaela Frank muss ziemlich gut Englisch können. Einfach nur Handstand, das wäre dem 14-jährigen Felix Mayr aus Österreich viel zu langweilig, deshalb legt er noch eine Schippe drauf: Für seine Wette braucht es Kraft, Präzision und ein Skateboard. Für Julia Reichert aus München sind Wetten vor allem eins: gestreift. Und wenn sie nichts durcheinanderbringt, machen vergangene Wettkönige sie vielleicht zur neuen Wettkönigin.

„Wetten, dass..?“ läuft am 25. November, 20.15 Uhr, im ZDF.

Quelle: ZDF