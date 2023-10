TV-Comebacks von Scholl und Thurn und Taxis bei Sky und MagentaTV

Anzeige

Mehmet Scholl (53) gibt sein TV-Comeback bei Sky. Nachdem er 2017 in Unfrieden die ARD verließ, arbeitete er zuletzt bei Bild TV. Fritz von Thurn und Taxis war nach jahrzehntelangem Sky-/Premiere-Job zuletzt 2019 bei DAZN am Mikrofon.

Der Europameister von 1996 wird bei der Premiere der neuen Show „Triple – der Schüttflix-Fußballtalk“ am Donnerstag (18.00 Uhr) bei Sky Sport News nach Angaben des Senders vom Montag dabei sein. Zunächst hatte die „Bild“ berichtet.

Zur ständigen Besetzung der Runde gehören die beiden früheren Profis Roman Weidenfeller (43) und Horst Heldt (53). Die Sendung wird künftig am Donnerstag nach Champions-League-Spieltagen gesendet. Scholl wird in der Sendung ein einmaliges Gastspiel geben.

2021 noch für die Bild tätig: Mehmet Scholl. © Axel Springer

Scholl war von 2008 bis 2017 Experte bei der ARD, wo er mit seinen treffenden Analysen und oft auch markigen Sprüchen für Gesprächsstoff sorgte. 2017 endete die Zusammenarbeit dann abrupt. Auch für „Bild“ stand er während der EM 2021 in dem Format „Jetzt kommt Scholl“ vor der Kamera.

Von Thurn und Taxis kehrt für MagentaSport ans Mikro zurück, Scholl bei Sky

Kommentator Fritz von Thurn und Taxis kehrt noch einmal ans TV-Mikrofon zurück. Der 73-Jährige kommentiert am 5. November die Partie der Augsburger Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga auf MagentaSport. Das teilten die Telekom und die DEL am Montag mit. Die DEL bestreitet gerade ihre 30. Jubiläumssaison und veranstaltet aus diesem Anlass das schwäbisch-fränkische Traditionsduell im Retro-Stil.

Die beiden Traditionsclubs absolvieren das Spiel in Originaltrikots von vor 30 Jahren. Von Thurn und Taxis ist Teil des Retro-Events. Er war über viele Jahre prägender Kommentator auch von Eishockeyspielen in Deutschland und kommentierte einst auch das erste DEL-Spiel zwischen dem damaliger Augsburger EV und den Maddogs München.