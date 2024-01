TV-Duell an Neujahr 2024: „Tatort“-Abschied gegen Silbereisen-Sex im 100. „Traumschiff“

Am Neujahrstag heißt es Abschied nehmen und Jubiläum feiern: Beim „Tatort“ steigt eine Ermittlerin aus, das „Traumschiff“ legt hingegen zur 100. Ausfahrt ab.

Wolfgang Rademann, Erfinder des ZDF-„Traumschiffs“, hatte einst eine Vision: Wenn der Kapitän des Luxusdampfers keine graue Eminenz mehr wäre, sondern ein wenig jünger, dann könnte man doch auch „noch was mit den Frauen machen“, sagte er einmal. Knapp acht Jahre nach seinem Tod ist es nun soweit – ausgerechnet in der 100. Folge: Der Kapitän hat Sex.

Die Jubiläumsfahrt führt nach Nusantara und das ist offenbar ein so paradiesisches Fleckchen Erde, dass nicht nur dem Kapitän die Hormone durchgehen. Auch von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt), der stellvertretend für das ZDF-Kultformat seine 100. Fahrt feiert, sieht man deutlich mehr als bislang. Denn mit seiner Kollegin und Hass-Liebe Katja Keller (Carin C. Tietze) feiert er ein – auch hier für „Traumschiff“-Verhältnisse – vergleichsweise leidenschaftliches Wiedersehen.

Das ZDF lässt es mal so richtig krachen zum 100. „Traumschiff“ – kann das „Tatort“-Aus von Franziska Weisz da mithalten?

© NDR/Christine Schroeder

Mit Wotan Wilke Möhring bildet Franziska Weisz seit 2015 das beliebte „Tatort“-Ermittlerteam aus dem Norden. Nun steigt Weisz aus. In ihrem letzten gemeinsamen Fall bekommen es die beiden TV-Kommissare mit dem Thema Migration zu tun – und damit auch der Frage nach Identität.

Franziska Weisz‘ letzter „Tatort“-Fall „Was bleibt“ läuft diesen Montag um 20.15 Uhr im Ersten. Dabei darf sie in vielen Szenen im Mittelpunkt stehen und kommt dabei richtig sympathisch rüber. In ihrer Rolle als Julia Grosz wirkt sie lässiger als sonst.

2015 war sie als junge Kommissarin – traumatisiert von einem Auslandseinsatz – dem allein mit seiner Katze in einer Altbauwohnung hausenden Falke an die Seite gestellt worden. Längst sind beide ein eingespieltes, beim Fernsehpublikum beliebtes Team. Doch im Herbst 2023 kündigte der verantwortliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) überraschend Weisz‘ Ausstieg aus der Reihe an. Zur Begründung hieß es: Die Figur der Julia Grosz sei auserzählt.

[Britta Schultejans & Ulrike Cordes]