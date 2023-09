Udo Lindenberg und das Panikorchester: Rückblick auf 50 Jahre Rock heute im TV

Anzeige

Ein neuer Dokumentarfilm, der am Freitagabend im Free-TV läuft, beleuchtet die langjährige Geschichte von Udo Lindenberg und seinem Panikorchester.

Arte zeigt „Udo Lindenberg & das Panikorchester: 50 Jahre Rock ’n‘ Roll in der bunten Republik“ am Freitagabend um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung. Parallel dazu kann man die knapp anderthalbstündige Sendung bis zum 12. März 2024 in der Arte Mediathek streamen.

Udo Lindenberg und das Panikorchester im Onkel Pö. Foto: Udo Lindenberg Archig

Ein Blick auf die Karriere von Udo Lindenberg

Den Inhalt des Films fasst der Sender folgendermaßen zusammen: „Im westfälischen Münster hat 1973 eine legendäre Bandgeschichte begonnen: Udo Lindenberg und das Panikorchester spielen ihr erstes Konzert und bringen das Erfolgsalbum ‚Alles klar auf der Andrea Doria‘ heraus. Was dann folgt, ist Geschichte. Udo Lindenberg & das Panikorchester gehören zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Der Dokumentarfilm zeigt in anekdotischen Ausschnitten den turbulenten Weg von der Stammkneipe Onkel Pö bis in die großen Stadien der Republik. Herzstück der Erzählung sind die Orchestermitglieder, die Udo Lindenberg durch Höhen und Tiefen begleitet haben.“

Wie man der Arte-Ankündigung entnehmen kann, kommen in dem Film unter anderem Johannes Oerding, Jan Delay, Clueso, Adel Tawil und Peter Maffay zu Wort.

