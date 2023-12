Udo Lindenberg und Panikorchester: ARD zeigt Jubiläums-Special

Deutschrock-Titan Udo Lindenberg und seine Band, das Panikorchester, feiern ihr 50-jähriges Jubiläum mit passendem Programm heute in der ARD.

1973 rief Udo Lindenberg zusammen mit einer Gruppe befreundeter Münsteraner Musiker das Panikorchester ins Leben. Heute kann die Combo millionenfach verkaufte Tonträger sowie diverse Gold- und Platin-Schallplatten vorweisen. Doch die Geschichte der Band ist über die Jarhzehnte von turbulenten Entwicklungen, ständiger Neubesetzung und ebenso vom Mauerfall und seinen Folgen geprägt. Um all das Revue passieren zu lassen, zeigt die ARD heute um 23.45 Uhr die knapp 90-minütige Doku „Udo Lindenberg & Das Panikorchester – 50 Jahre Rock’n’Roll in der bunten Republik“. Ab dem 28. Dezember ist der Film dann auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

Beliebt in ganz Deutschland

Mit dem Erfolgsalbum „Alles klar auf der Andrea Doria“ machten die Bandgründer Udo Lindenberg, Steffi Stephan (Bass), Gottfried Böttger (Piano), Peter „Backi“ Backhausen (Schlagzeug) und Karl Allaut (Gitarre) damals in den 1970ern den Anfang. Früh verstanden sich die Mitglieder vom Panikorchester als Teil einer Großfamilie. In den 1980er und 1990er Jahren erlebte die Band die häufigsten Umbrüche. Immer wieder änderte sich die Besetzung, viele gingen und viele kamen neu dazu. Mehr und mehr wurde neben der Deutschrockmusik auch eine ausgefallene Kostümierung und Bühnenshow zu einem wichtigen Merkmal der Auftritte.

©ARD / MDR / Frank Bartsch – Udo Lindenberg (ganz rechts) und das Panikorchester zur Zeit der Gründung in den 1970ern

Zudem machte sich Lindenberg besonders öffentlichkeitswirksam für Themen wie Abrüstung und die deutsche Wiedervereinigung stark. So waren Lindenberg und das Panikorchester eine der ersten großen deutschen Bands, die noch vor der Wende in der DDR Konzerte gaben. Auch nach dem Mauerfall machte sich Lindenberg zusammen mit dem Panikorchester für den Osten stark.

Lindenberg und Freunde packen aus

In der vorliegenden Doku „Udo Lindenberg & Das Panikorchester – 50 Jahre Rock’n’Roll in der bunten Republik“ kommen vor allem die Bandmitglieder selbst zu Wort und erzählen Anekdoten aus ihren Erlebnissen auf und abseits der Bühne. Auch Musiker wie Johannes Oerding, Jan Delay, Clueso, Adel Tawil und Peter Maffay schildern ihre Perspektive. Lindenberg selbst hat natürlich ebenfalls ein oder zwei Wörtchen mitzureden.