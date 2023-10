UHD Highlights bei HD+ im Oktober: James-Webb-Teleskop, NASA und mehr

Anzeige

Unter den UHD Highlights bei HD+ im Oktober befinden sich verschiedene Formate, die einen Blick in das Weltall werfen und das Sonnensystem erkunden.

HD+ hat vergangene Woche eine Vorschau veröffentlicht, welche besonderen Inhalte in den kommenden Wochen in ultrahochauflösender Qualität zu sehen sind. Das erste Highlight, das der Anbieter hervorhebt, läuft dabei direkt am Montagabend (2. Oktober) um 22.35 Uhr auf Kabel Eins Doku UHD: In „Universum im Blick: Das James-Webb-Teleskop“ soll unter anderem beleuchtet werden, wie man mit der neuen Technologie sogar außerirdisches Leben aufspüren könnte.

Im Anschluss um 23.25 Uhr geht der Weltraum-Trip auf Kabel Eins Doku UHD weiter mit „Die Mega-Rakete der NASA“. In der Doku geht es um den Bau des Space-Launch-Systems, der leistungsstärksten Schwerlastrakete, die jemals gebaut wurde, wie HD+ ankündigte.

Verschiedene Doku-Formate in UHD bei HD+ im Oktober

Daneben verweist HD+ auf „Metal Detective – Spurensucher der Geschichte“, die in Doppelfolgen am 8., 15., 22. und 29. Oktober in UHD bei Kabel Eins Doku UHD ausgestrahlt werden. Wer von Weltall-Dokus nicht genug bekommen kann, kann außerdem die Doppelfolgen von „Geheimnisse unseres Sonnensystems“ auf dem Sender am 9., 16., 23. und 30. Oktober in UHD-Qualität verfolgen.

Zusätzlich hebt HD+ die UHD-Inhalte auf ProSieben UHD hervor. Dazu gehören „Galileo X-Plorer“ am 15., 22. und 29. Oktober jeweils um 19.05 Uhr, „Die größten Rätsel der Welt: Naher Osten“ am 15. Oktober um 19.05 Uhr und „Die größten Rätsel der Welt: Nordamerika“ am 22. Oktober um 19.05 Uhr sowie „Verborgene Schätze Kanadas“ am 29. Oktober um 19.05 Uhr.

