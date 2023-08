„Verbotene Liebe“-Biest jetzt „Unter uns“-Star

Anzeige

Millionen Fernsehzuschauer kennen Schauspielerin Miriam Lahnstein noch als intrigante Gräfin Tanja von Lahnstein aus „Verbotene Liebe“.

Anzeige

Die ARD-Kultserie ist schon lange Vergangenheit, aber die Düsseldorferin Lahnstein feiert nun ihr Comeback – bei dem RTL-Dauerbrenner „Unter uns“. Wie der Privatsender in Köln mitteilte, war der 49. Geburtstag der Schauspielerin am Mittwoch zugleich ihr erster „Unter uns“-Drehtag. „Ein unvergesslicher Tag“, schwärmte sie. „Ich freue mich, wieder Teil einer täglichen Serie zu sein, und es ist ein bisschen wie Nachhausekommen. Ich darf bei ‚Unter uns‘ eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten spielen.“

Dort wird sie die smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg verkörpern, Besitzerin einer großen Hotelkette. Diese hat erfahren, dass ihre totgeglaubte Tochter Stella Richter (Bettine Langehein) noch lebt. „Jetzt möchte sie Stella wieder an sich binden, denn diese soll ihre Nachfolgerin werden“, so RTL zum Plot. „Für ihr einziges Kind würde Patrizia alles tun. Allerdings verwechselt sie die eigenen Wünsche mit denen ihrer Tochter.“ Die Folgen laufen ab Oktober.

Lahnstein 20 Jahre lang bei „Verbotene Liebe“

Miriam Lahnstein wurde 1974 in Düsseldorf geboren. Bereits mit 13 Jahren wirkte sie im WDR-Sechsteiler „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ mit und spielte sich ab 1995 in der Daily „Verbotene Liebe“ 20 Jahre lang in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie stand zudem für viele andere TV-Produktionen vor der Kamera, etwa für „Der Lehrer“, „Morden im Norden“, „In aller Freundschaft“ und „Blutige Anfänger“.

Neben der Schauspielerei absolvierte sie ein Psychologie-Studium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und arbeitete als Kinder- und Jugendpsychologin. „Unter uns“ – produziert von Ufa Serial Drama – läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

Bildquelle: df-miriam-lahnstein: RTL