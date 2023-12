„Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!“ auf „heute-Show“-Sendeplatz

Im ZDF präsentieren Oliver Welke und Bastian Pastewka zwischen den Jahren ihre erste gemeinsame Show: „Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!“. Sie gelten als Kenner skurrilen Fernsehwissens und beweisen das rund um den Jahreswechsel.

In der zweiteiligen Show „Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!“ werden besondere Momente aus 60 Jahren Fernsehgeschichte aufgegriffen. Das 1963 gegründete ZDF wurde 60 dieses Jahr. Die TV-Kenner Oliver Welke (57) und Bastian Pastewka (51) präsentieren in der Sendung „vermeintlich in Vergessenheit geratenen TV-Ausschnitten“.

„Ich dachte nicht, dass es allzu viele Archivschätze oder Sendungen gibt, von denen ich noch nie was gehört und gesehen habe, aber die Redaktion hat mich eines Besseren belehrt“, sagte Welke laut Mitteilung vom Dienstag. „Pastewka und ich reden auch privat fast nur über Fernsehen. Deshalb hat sich das bis auf die Kameras eigentlich alles ganz natürlich angefühlt.“

ZDF zeigt die zwei Folgen „Welke & Pastewka“ Ende Dezember und Anfang Januar im TV

In der Mediathek sind beide Teile der Show ab 29. Dezember abrufbar. Linear ausgestrahlt werden sie freitags im ZDF auf dem Sendeplatz der „heute Show“, die sich in der Winterpause befindet – am 29. Dezember und 5. Januar (jeweils 22.30 Uhr).