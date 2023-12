Gundula Gause: Schwächeanfall im ZDF heute journal

Am Montag Abend musste die langjährige Nachrichtensprecherin die Moderation abbrechen, nachdem ihr das Sprechen von Satz zu Satz immer schwerer fiel.

Das ZDF heute journal begann am Montag Abend ganz normal mit den Nachrichtenbeiträgen, moderiert von Dunja Hayali. Im letzten Drittel dann wie üblich der Nachrichtenblock, Hayali übergab dazu an Co-Moderatorin Gundula Gause. Sie startet mit einer Meldung über die vorgezogene Parlamentswahl in Serbien, wo Präsident Aleksandar Vučić mit seiner Liste siegte. Bereits ab den ersten Sätzen merkte man, dass Gause Probleme bei der Aussprache der Wörter hatte. Aus „rechtsnationalen Liste“ wurde „rechtsnationalen Litzung“. Der Satz „US-Verteidigungsminister Austin sicherte Israel bei seinem Besuch in Tel Aviv weiterhin volle Unterstützung zu“ war nur noch undeutlich zu verstehen. Man merkte, dass es Gause nicht gut ging. Die Sendleitung entschied, dass die Kamera auf Dunja Hayali schwenkte, die dann souverän weitermachte.

Gause wurde aus dem Studio gebracht und anschließend ärztlich versorgt. Hayali ging am Ende der Sendung nochmal darauf ein und erklärte den Zuschauerinnen und Zuschauern, weshalb sie „alleine die Sendung zu Ende bringen musste“. Gundula Gause sei es etwas schwindelig geworden. „Das kann passieren. Aber Entwarnung, es geht ihr wieder besser“.