„WISO“: ZDF-Magazin wird 40 Jahre alt

Die ZDF-Sendung „WISO“ wird 40 Jahre alt. Das Magazin für Wirtschaft und Soziales war erstmals am 3. Januar 1984 im Zweiten zu sehen gewesen, wie der Mainzer Sender am Dienstag mitteilte.

Zum Start ins Jubiläumsjahr sendet das ZDF am Montag (8. Januar) um 19.25 Uhr die Doku „Ein Erbe vom Staat? – 20.000 Euro für Jeden“. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat 2021 ein staatliches „Grunderbe“ vorgeschlagen und so eine Debatte ausgelöst, die bis heute anhält: Könnte ein „Grunderbe“ für jede Bürgerin und jeden Bürger im Alter von 18 Jahren wirklich dazu beitragen, die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland zu verringern?

Erste „WISO“-Ausgabe nach dem Jubiläum widmet sich bedingungslosem „Grunderbe“

Sollte es ein staatliches Grunderbe von 20.000 Euro geben? Dieser Frage geht „WISO“ am Montag nach. Bild: © ZDF/Colourbox

Die Sendung von Ute Mattigkeit und Katrin Ohlendorf begleitet drei junge Menschen während einer besonderen Herausforderung in ihrem Leben und diskutiert mit ihnen die Frage, welche möglichen Chancen und Risiken sich ergeben würden, wenn der Staat tatsächlich ein Grunderbe von 20.000 Euro als bedingungslose Starthilfe auszahlte.

Die „WISO“-Dokumentation „Ein Erbe vom Staat? – 20.000 Euro für Jeden“ läuft am Montag (8. Januar) um 19.25 Uhr im ZDF. Der Film von Ute Mattigkeit und Katrin Ohlendorf steht ab Freitag (5. Januar) in der ZDF-Mediathek.