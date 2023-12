Christopher Walken, „Karate Kid“, „La Boum“: Die ZDF-Highlights im Januar 2024

Das ZDF bringt im Januar nicht nur die „Karate Kid“-Filmreihe sowie den Sophie-Marceau-Klassiker „La Boum“ ins TV, sondern auch eine brandneue Comedy-Serie mit Christopher Walken sowie diverse weitere Doku- und Film-Inhalte.

Das ZDF bringt auf seinen Kanälen und in seiner Mediathek vor allem Filmfreunden so einige Geschenke für den nächsten Monat mit, von „Karate Kid“ 1 bis 3 sowie der 2010er Neuverfilmung mit Jackie Chan über den Sophie-Marceau-Klassiker „La Boum“ samt der Fortsetzung „La Boum 2“ und zu weiteren Hollywood-Streifen wie „Last Action Hero“ mit Arnold Schwarzenegger oder „Der Exorzismus von Emily Rose“. Aber auch neue Serien locken wie die UK-Comedy-Schöpfung „The Outlaws“ mit US-Star Christopher Walken und dem britischen Komiker Stephen Merchant. Hinzu kommen Dokus, Krimis und auch was fürs Herz.

„Pumpen“ (neue deutsche Comedy-Serie)

„Pumpen“ erzählt die Geschichte des ungleichen Geschwisterpaares Mia (Lotte Becker) und Tom (Timur Bartels). Die beiden müssen das elterliche Fitnessstudio in Magdeburg übernehmen, das kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Mia und Tom könnten unterschiedlicher nicht sein und hatten schon seit Jahren so gut wie keinen Kontakt mehr zueinander. Doch schnell begreifen beide, dass sie zusammenhalten müssen, wenn sie dem letztem Willen ihrer Mutter gerecht werden wollen. Die ersten fünf Folgen der neuen Serie „Pumpen“ gibt es ab dem 18. Januar in der ZDF-Mediathek, danach kommt wöchentlich eine neue Episode hinzu. Die Erstaustrahlung erfolgt am 3. März (Sonntag) auf ZDFneo um 18.40 Uhr und wird dann wöchentlich fortgeführt. Die Wiederholungen der Episoden sendet der ZDF-Hauptsonder jeweils am darauffolgenden Donnerstag um 0.45 Uhr

„The Outlaws“ – neue UK-Comedy-Serie mit Christopher Walken

© ZDF / James Pardon – Die wild zusammengewürfelte Gang, bestehend aus dem konservativen Geschäftsmann John (Darren Boyd, l.), der smarten Teenagerin Rani (Rhianne Barreto, 2.v.l.), dem Scheck-Betrüger Frank (Christopher Walken, 3.v.l.), der radikalen Aktivistin Myrna (Clare Perkins, 3.v.r.), dem jungen Gang-Aussteiger Christian (Gamba Cole, 2.v.r.) und dem Anwalt mit nicht so reiner Weste, Greg (Stephen Merchant, r.), sorgt eher für Chaos als für Ordnung.

Sieben Kleinkriminelle müssen in der englischen Stadt Bristol Sozialarbeit leisten. Gemeinsam sollen sie ein heruntergekommenes Haus renovieren und zu einem Gemeindezentrum umbauen: Oxford-Stipendiatin und Ladendiebin Rani, der ambitionierte Unternehmer John, Myrna, die linksradikale Aktivistin, der ältere Kleinganove Frank, Lady Gabriella, eine bekannte Influencerin, der vertrottelte Rechtsanwalt Greg und Christian, ein junger Gangster, der seine Schwester schützen will. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und schnell kommen die ersten Konflikte auf. Als die Gruppe im Haus eine mysteriöse Tasche voll Geld findet, ist der Ärger vorprogrammiert. Die neue Serie glänzt vor allem mit tollem Star-Aufgebot samt Christopher Walken (bald in „Dune Part 2“ zu sehen) oder Comedy-Ass Stephen Merchant. Die Free-TV-Premiere erfolgt am 14. Januar um 20.15 Uhr auf ZDFneo. Daraufhin gibt es wöchentlich zum selben Sendeplatz eine neue Episode. Ab dem 15. Januar sind alle Episoden bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Terra X: Unserer Erde III“ – Achtteilige Koproduktion von BBC und ZDF

„Unsere Erde III“ entführt in acht Folgen an abgelegene Orte der Erde und stellt erstaunliche Lebewesen vor – vom Harlekinfrosch über Meerengel bis hin zu Küstenlöwen und Geisterbären. Mehr als fünf Jahre dauerten die Dreharbeiten; pandemiebedingt verbrachte das Team 797 Tage in Quarantäne. Nach „Ein perfekter Planet“, „Der grüne Planet“ und „Eisige Welten“ reiht sich „Unserer Erde III“ in diese Reihe durchaus erfolgreicher BBC-ZDF-Koproduktionen ein. Die erste Folge ist am Montag, den 1. Januar, um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen, alle weiteren sonntags ab 7. Januar ebenfalls um 19.30 Uhr. In der ZDF-Mediathek stehen die Filme bereits vollständig bereit.

„La Boum – Die Fete“ und „La Boum 2“ mit Sophie Marceau

© ZDF / ARD Degeto – 1980 machte die Teenager-Romanze „La Boum“ die damals gerade einmal 13-jährige Sophie Marceau (mitte) zum Star

Zunächst scheint die heiß ersehnte Party für Vic (Sophie Marceau) eine Enttäuschung zu werden, aber das ändert sich schnell, als Vic ihre erste große Liebe, Mathieu, findet. Fortan bekommt sie zu spüren, dass in der Liebe Freud und Leid dicht beieinander wohnen, zumal in ihrem Alter. Aber auch ihre Eltern haben nach 15 Jahren Ehe noch ihre Probleme. Vater François (Claude Brasseur) muss sich ein Bein in Gips legen lassen, um einen Seitensprung vor seiner Frau Françoise (Brigitte Fossey) zu kaschieren. „La Boum – Die Fete – Eltern unerwünscht“ mit der jungen Sophie Marceau in der Hauptrolle war so erfolgreich, dass Regisseur Claude Pinoteau 1982 eine Fortsetzung drehte. ZDFneo sendet den ersten „La Boum“-Film in der Nacht vom 3. zum 4. Januar um 1.05 Uhr und direkt im Anschluss um 2.50 Uhr „La Boum 2“. Beide Filme sind anschließend in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Die Königin des Nordens“

Wir schreiben das Jahr 1402: Nach geschicktem und machtbewusstem Vorgehen hat die legendäre Herrscherin Margarethe I. Dänemark, Norwegen und Schweden fünf Jahre zuvor zu einer Allianz in der Hand ihrer Familie, dem dänischen Königshaus, vereint. Als alleinige ungekrönte Regentin lenkt sie die Geschicke der Kalmarer Union im Norden Europas mittels ihres jungen Adoptivsohnes Erik, des eigentlichen Königs. Eine große Frau der Weltgeschicht muss sich zwischen ihren persönlichen Gefühlen und politischer Macht entscheiden. Trine Dyrholm („Astrid“, „Königin“) verkörpert eindrucksvoll die Königin. Unter der Regie von Charlotte Sieling („Borgen“, „Homeland“) entstand eine der teuersten Produktionen Skandinaviens, bei der auch immer wieder Vergleiche zu „Game Of Thrones“ fallen. „Die Königin des Nordens“ ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Karate Kid“ – Fast alle Filme der Reihe im ZDF

©ZDF/Jasin Boland – Das Training von Mr. Han (Jackie Chan, l.) ist hart. Doch durch Disziplin und Zielstrebigkeit schafft Dre (Jaden Smith, r.) es schlussendlich, Mr. Han zu überraschen

Das ZDF bietet im Januar eine dicke Packung „Karate Kid“. Dazu gehört natürlich der allererste „Karate Kid“-Film von 1984 mit Ralph Macchio und Pat Morita. Aber auch „Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa“ (1986) wird im TV zu sehen sein, ebenso wie „Karate Kid III – Die letzte Entscheidung“ (1989) und die 2010er Neuverfilmung mit dem schlichten Namen „Karate Kid“, in der Will Smiths Sohn Jaden die Rolle des jungen Dre übernimmt und Weltstar Jackie Chan als geerdeter Kung-Fu-Lehrer auftritt. Am 7. Januar beginnt der Marathon um 20.15 Uhr auf ZDFneo mit dem 2010er „Karate Kid“. Direkt im Anschluss werden hier dann auch „Karate Kid“ Teil 1, 2 und 3 gesendet.

„Megacitys – Wenn es Nacht wird in …“ (Dreiteilige Doku)

Glitzernde Fassaden, pulsierendes Leben und Menschen, die jeden Tag vor dem Abenteuer Überleben stehen. Die ZDF-Korrespondenten aus Afrika, Asien und Amerika porträtieren jeweils eine Megacity aus ihrem Berichtsgebiet. Wie feiern, lachen, lieben die Menschen in einer solchen Stadt? Wie werden Probleme wie Wohnungsnot, Essensversorgung, Transport und Klimawandel gelöst – in Metropolen mit über zehn Millionen Menschen? Miriam Steimer ist in Chongqing, Benjamin Daniel und Steffanie Riess sind in Mexico City und Susann von Lojewski ist in Lagos. TV-Premiere ist der 2. Januar um 22.15 Uhr im ZDF mit Folge 1 über Chongqing. Folge 2 über Mexico City und Folge 3 über Lagos laufen jeweils am 3. und am 4. Januar ebenfalls um 22.15 im ZDF. Alle drei Episoden sind bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Das Grundgesetz der Tiere“ (Animationsfilm vom ZDF Magazin Royale)

© ZDF/ZDF/UE – Das „ZDF Magazin Royale“ präsentiert seinen ersten Animationsfilm

Die Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ und vor allem deren Showhost Jan Böhmermann waren im Zuge diverser Medienskandale immer wieder in aller Munde. Sei es Yanis Varoufakis‘ Fake-Stinkefinger oder auch die Erdogan-Affäre, welche den Paragraphen der Majestätsbeleidigung wieder auf den Tisch brachte – um nur jene Skandale mit internationaler Reichweite zu nennen. Nach einer Idee von Jan Böhmermann und Miguel Robitzky entstand nun ein kompletter Animationsfilm namens „Das Grundgesetz der Tiere“. Viele prominente Sprecher wie Bastian Pastewka, Olli Dittrich oder Uschi Glas sind mit an Bord. Die Erstaustrahlung erfolgt am 19. Januar um 23 Uhr im ZDF. Wiederholungen laufen am 21. Januar um 21.35 Uhr, am 22. Januar um 23.55 Uhr und am 25. Januar um 23 Uhr auf ZDFneo.

Hollywood-Filme für die ZDF-Mediathek im Januar

©ZDF/Courtesy of STXfilms – Familie Garrity (Morena Baccarin, l., Roger Dale Floyd, M. und Gerard Butler, r.) versucht mit dem Auto den rettenden Flugplatz zu erreichen. Doch alle Straßen sind verstopft und vom Himmel regnet es Asteroidenschauer

Filmfreunde kommen im Januar beim ZDF durchaus auf ihre Kosten. Nicht nur dürfen sie sich die volle Packung „Karate Kid“ und „La Boum“ sowie das skandinavische Historienepos „Die Königin des Nordens“ geben. So läuft auch der 2020er Katastrophenfilm „Greenland“ mit Gerard Butler, in dem nichts geringeres als ein gewaltiger Komet die gesamte Erde zu vernichten droht, am 29. Januar um 22.15 Uhr im ZDF und ist danach auch in der ZDF-Mediathek. Ein weiteres Schmankerl ist die selbstironische 1993er Actionkomödie „Last Action Hero“ mit Arnold Schwarzenegger, die am 6. Januar um 1.30 Uhr im ZDFneo läuft und im Anschluss auch in der Mediathek bereit steht. Ebenso dabei ist „Der Exorzismus von Emily Rose„, der am 4. Januar auf ZDFneo um 1.40 Uhr gesendet wird und danach ebenfalls in der Mediathek abrufbar ist.

Weitere Januar-Inhalte im ZDF

Was ebenfalls ab Januar beim ZDF auf die Zuschauer wartet, ist der zweiteilige Schwarzwaldkrimi „Schneekind“, in dem Jessica Schwarz und Max von Thun als Ermittlerduo in der Umgebung von Freudenstadt ihren dritten Kriminalfall aufklären. Die Sendetermine im ZDF für Folge 1 und 2 sind der 2. und der 3. Januar jeweils um 20.15 Uhr. In der Mediathek stehen alle beiden „Schneekind“-Episoden bereits zur Verfügung. Hinzu kommt eine Doku über Hollywoodstar Alec Baldwin („Jagd auf Roter Oktober“), die ab dem 5. Januar bereit steht. Und zu guter Letzt die frische 13. Staffel der Herzkino-Reihe mit dem Titel „Frühling“ und Simone Thomalla in der Hauptrolle, die ab dem 28. Januar in der Mediathek abrufbar ist und ab dem 4. Februar im ZDF um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

