WM-Finale im Free-TV: DFB-U17 gegen Frankreich auf der großen Bühne

WM-Finale: Die historische Titelchance für die DFB-U17 gegen Frankreich ist am Samstag nicht nur im kostenlosen Livestream bei Fifa+ und Sky zu sehen, sondern auch im Free-TV.

Fußball-Deutschland feiert seine U17 und RTL überträgt das historische Finale für alle Sport-Fans im Free-TV: Der Kölner Sender zeigt das Endspiel der FIFA U17-Weltmeisterschaft am kommenden Samstag (2. Dezember) um 13 Uhr live und setzt auf das bewährte Personal der A-Länderspiele. Moderator Florian König, Kommentator Marco Hagemann und TV-Experte Steffen Freund führen durch das hochspannende Finalspiel, in dem sich erstmals eine deutsche U17-Auswahl zum Weltmeister krönen kann.

RTL setzt beim WM-Finale der U17 auf sein A-Länderspiel-Team

Florian König und seine A-Länderspiel-Kollegen Marco Hagemann (Kommentar) und Steffen Freund (TV-Experte) übernehmen auch das Finale der U17-WM. © RTL / Guido Engels

Nach dem packenden Halbfinal-Triumph gegen Argentinien (4:2 n.E.) trifft die deutsche Auswahl von Cheftrainer Christian Wück am Samstag in Surakarta (Indonesien) erneut auf Frankreich. Bereits im Juni gewann das DFB-Team die U17-Europameisterschaft nach einem Elfmeterkrimi gegen das Nachbarland. Gelingt in der Neuauflage des Länderspiel-Klassikers der nächste Titelgewinn?

Später Auslosung der Heim-EM 2024

Am Samstagabend meldet sich RTL um 17.30 Uhr mit dem nächsten Fußball-Highlight. In Hamburg steht die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA EURO 2024 an. RTL überträgt die Ziehung live mit Moderator Florian König und TV-Experte Steffen Freund aus dem Studio 3 des Kölner Senders. Gemeinsam schalten König und Freund im Vorlauf live nach Hamburg zu den Reporter:innen Laura Papendick und Felix Görner. Im Live-Kommentar begleiten Marco Hagemann und Steffen Freund die Ziehung. Im Anschluss an die Hauptnachrichtensendung „RTL Aktuell“ folgen um 19.05 Uhr Analysen und Stimmen zur Auslosung.