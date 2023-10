„X-Factor“: Jubiläumsfolge mit Stars aus „Hobbit“ und „Machete“

Anzeige

„X-Factor – Das Unfassbare“ wird 25. Zum Jubiläum der Mystery-Kultserie mit Jonathan Frakes schlüpfen erstmals mehrere Hollywoodgrößen in Rollen einer neuen Staffel. RTLZwei zeigt im Oktober eine Folge vorab – inklusive eines Klassikers aus der zweiten Staffel.

Wahr oder erfunden? Diese Frage stellt die Mystery-Serie „X-Factor – Das Unfassbare“ (mit Unterbrechung) nun schon seit 25 Jahren und ist mittlerweile Kult. In den USA hat RTLZwei jetzt – trotz Streik – eine neue Staffel gedreht. Erstmalig mit einer Reihe bekannter Hollywood-Schauspieler. Mit dabei sind etwa in Folge 1 „Machete“-Star Danny Trejo, Manu Bennett („Hobbit“) und Brandon Sexton („Black Hawk Down“).

Dreharbeiten zur neuen „X-Factor“-Staffel mit Danny Trejo © RTLZWEI

Die Pilotfolge strahlt RTLZwei als Teaser am 29. Oktober, 20.15 Uhr, aus. Moderator Jonathan Frakes geht in 45 Minuten fünf mysteriösen Fällen auf den Grund. Danny Trejo untersucht in „Der Fleisch-Regen von Kentucky“ als Sheriff die bestialische Tötung eines Bullen (gemeint ist das Tier). In „Hotel des Grauens“ erlebt Manu Bennett als Rezeptionist das unerklärliche Verschwinden einer Frau. Die weiteren Kurzgeschichten heißen „Der Kontrolleur“, „Ehre unter Dieben“ und „Rote Augen“. Bei letzterer handelt es sich um die Neuverfilmung einer als besonders beängstigend geltenden Story von 1998. Darin tauch eine unheimliche rotäugige Gestalt in einer Küche auf.

Wann die gesamte Staffel mit allen acht Folgen laufen wird, teilte RTLZwei nicht mit. Die Auftaktfolge steht im Anschluss an die TV-Ausstrahlung 30 Tage kostenlos bei RTL+ verfügbar, danach im Premium-Bereich.

