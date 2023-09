Zahnlose ZDF-Sendung nach 26 Jahren heute zum letzten Mal

Anzeige

Promi-News oberhalb der Gürtellinie, das versprach „Leute heute“ seit 1997. Jetzt muss die ZDF-Sendung mit der braven, mitunter belanglosen Berichterstattung gehen – und macht einer deutlich skandallüsternen Platz.

Anzeige

Eine Preisverleihung hier, ein Interview mit einem ZDF-Promi hier und immer wieder europäische Royals – so ungefähr sah das Programm von „Leute heute“ aus. Die wirklich großen Schlagzeilen und Skandale gab es bei dem Promi-Magazin, das seit 26 Jahren wochentags im ZDF-Vorabend lief, nicht. Das war aber auch Teil des Konzepts, mit dem man sich bewusst von den Boulevard-Magazinen der Privatsender abgrenzen wollte. Und offenbar kam das beim Publikum – vermutlich dem älteren weiblichen Spektrum zuzuordnen – gut an. Jahrelang fuhr „Leute heute“ sehr gute Quoten ein – trotzdem ist mit der heutigen Ausgabe, um 17.45 Uhr, Schluss.

Denn das ZDF hält Ausschau nach neuen Ufern, heißt: jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und die interessieren sich in aller Regel eher wenig für das seichte Promi-Geplänkel. Neue, jüngere TV-Formate müssen also her.

Mit der Absetzung von „Leute heute“ kann das ZDF außerdem auch noch sparen: Denn den Sendeplatz übernimmt ab dem 4. Oktober einfach das Schlagzeilen-Magazin „Hallo Deutschland“, das bereits ab 17.10 Uhr läuft und fortan 15 Minuten länger geht. Die Promi-Inhalte von „Leute heute“ kann „Hallo Deutschland“ auch prima übernehmen. Mit seinem Fokus auf Verbrechen und Kriminalität holt dieses Format das „Leute heute“-Publikum vielleicht weniger ab – ob an dieser Stelle künftig mehr jüngere Menschen einschalten, sei dahingestellt.

Wer den sanften Promi-Tratsch von „Leute heute“ mit Karen Webb noch einmal in alter Gewohnheit erleben möchte, kann heute, 17.45 Uhr, einschalten. Die Themen der Sendung: „Der Deutsche Fernsehpreis – Große Gala in Köln“ und ein Interview mit den Rolling Stones über ihr neues Album.