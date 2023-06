ZDF: Jetzt auch in Tagesmagazinen True-Crime-Fälle

Anzeige

Das Sommerloch lässt grüßen: Die Tagesmagazine des ZDF werden Anfang Juli als Auffangbecken für True-Crime-Inhalte zweckentfremdet. Sven Voss macht sich derweil in „XY gelöst“ für vier Fälle auf die Reise.

Er erzählt die Taten, von den Ermittlungen bis hin zur Festnahme und der Verurteilung der Mörder. Die aktuellen ZDF-Magazine „hallo deutschland“ und „drehscheibe“ greifen zudem weitere True-Crime-Fälle in drei Sonderausgaben auf.

An tatrelevanten Orten spricht Sven Voss in „XY gelöst“ mit Kriminalbeamten und Staatsanwälten. Was passierte nach der Ausstrahlung in „Aktenzeichen XY… Ungelöst“? Wie kamen Polizei und Staatsanwaltschaften auf die Spur der Täter? Das ZDF zeigt zwei Doppelfolgen mittwochs am 5. Juli und 12. Juli, jeweils um 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek sind die vier Folgen ab Freitag, 28. Juli, abrufbar.

ZDF-Magazine „hallo deutschland“ und „drehscheibe“ mit True-Crime-Fällen

Die Moderatoren von „hallo deutschland“ und der „drehscheibe“ bekommen es am 6. Juli mit True-Crime-Fällen zu tun. © obs/ZDF/Jana Kay

„hallo deutschland“ begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos sowie Polizeivideos und berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind – am Donnerstag, 6. Juli, 17.10 Uhr, im ZDF (ab Sendetag in der ZDF-Mediathek).

Vier Schwerverbrecher können 1991 aus der Justizvollzugsanstalt in Celle entkommen. Sie flüchten quer durch Deutschland, werden schließlich in Karlsruhe gestellt. In einer Sonderausgabe „drehscheibe – Die Jagd nach den Ausbrechern“ (Freitag, 7. Juli, 12.10 Uhr, im ZDF und in der ZDF-Mediathek) werden die Ereignisse chronologisch nachgezeichnet. Ein Film von Sascha Lapp und David Sarno.

Am Nachmittag um 17.10 Uhr beschäftigt sich eine weitere Ausgabe von „hallo deutschland“ mit der „Jagd nach dem Autobahnschützen“: Seit 2007 schießt ein Unbekannter aus seinem Lkw auf vorbeifahrende Transporter – mehr als 700 Mal. 2012 schaltet sich das Bundeskriminalamt ein – ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Film von Britta Marks und Maurice Philip Remy ist ab TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek abrufbar.

