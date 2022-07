ZDF lädt zur Reise ins antike Ägypten ein

Anzeige

Vor rund 5.000 Jahren entsteht am Nil eines der mächtigsten Reiche der Geschichte: Das alte Ägypten. Bis heute gilt es als rätselhaft. In acht Episoden zeigt die Reihe im ZDF die einzigartigen Leistungen der Ägypter im Staatswesen, in Kultur und Gesellschaft.

Internationale Wissenschaftler und Forscher entschlüsseln die faszinierenden Facetten dier ägyptischen Hochkultur. Wie konnte sie über rekordverdächtige 3.000 Jahre bestehen? Was war das Erfolgsgeheimnis der Menschen am Nil? Die Dokureihe verfolgt die Geschichte des alten Ägypten von den ersten Siedlungen am Nil bis zur Zeit Kleopatras, der letzten Pharaonin. Länger als jede heute existierende Nation hat der erste Territorialstaat der Geschichte Bestand. Dennoch teilen auch immer wieder Krisen das Reich und sorgen für Chaos. Diese Phasen sind es, vor denen die Menschen am Nil die meiste Angst haben. Denn sie wissen, nur Ordnung und Beständigkeit führen zu Blütezeiten.

Für ganze zwei Jahre in der ZDF-Mediathek

Jede Folge der Reihe beleuchtet einen Aspekt dieser faszinierenden Kultur, die die Beständigkeit Ägyptens über drei Jahrtausende sichert, bevor sie in einem einmaligen Schlussakt untergeht. Die Lebensader Nil, die Götter und Könige, die großen Metropolen, ihr Totenkult, die Pyramiden, die Frauen des alten Ägypten, die Kriege der Ägypter und schließlich der Untergang der ersten Hochkultur.

Ein Team internationaler Experten ordnet Ereignisse und Entwicklungen der ägyptischen Geschichte ein. Ägyptologen, Historiker und Mediziner geben Einblicke in die Gesellschaft der alten Ägypter. Sie erklären die ägyptischen Vorstellungswelten und verraten die Tricks von der Erschaffung perfekter Mumien über die Planung antiker Mega-Citys bis hin zu den neuesten Erkenntnissen über den Pyramidenbau. Flugaufnahmen und dokumentarische Bilder werden ergänzt durch moderne 2-D-Erklärgrafiken, Reenactments und Graphic Novels.

Sendetermine

Alle acht Folgen der Dokureihe „Ägypten – Welt der Pharaonen“ sind jetzt schon in der ZDF-Mediathek verfügbar und bleiben für die nächsten zwei Jahre online. Die lineare Ausstrahlung der kompletten Dokureihe erfolgt auf ZDF Info am 10. Juli von 18.45 Uhr bis zum 11. Juni um 0 Uhr.

Quelle: ZDF

Bildquelle: df-pharao-weiblich: ZDF