ZDF-Silvesterkonzert mit Musik der 1920er

Von Berlin bis zum Broadway: Die Staatskapelle Dresden lässt im ZDF das Jahr mit Musik aus den „Goldenen Zwanzigern“ ausklingen.

Das Zweite überträgt das Konzert den Angaben zufolge einen Tag vor Silvester – am 30. Dezember ab 22.15 Uhr. Chefdirigent Christian Thielemann dirigiert Höhepunkte aus Filmmusik, Schlager und Operette, wie das Orchester am Montag in Dresden mitteilte. Als Solisten sind die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller sowie die Tenöre Piotr Beczała und Benjamin Bruns zu erleben.

„Ich kann mir für den Jahresausklang nichts Schöneres vorstellen. Es ist wunderbare Musik, unterhaltend und anspruchsvoll zugleich, feinsinnig und voller Charme, Witz und Ideen“, erklärte Thielemann. Er leitet das Silvesterkonzert der Staatskapelle zum zehnten Mal.