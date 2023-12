ZDF tauscht Sport-Moderatoren aus

Jahrelang moderierten Rudi Cerne und Katrin Müller-Hohenstein im ZDF die Sendung „Sportler des Jahres“. Nun machen sie für ein jüngeres Team Platz. Nicht die einzige Neuerung bei dem Event.

Das ZDF setzt bei der Übertragung der Gala „Sportler des Jahres“ in diesem Jahr auf ein neues Moderations-Team. Lena Kesting und Sven Voss führen am 17. Dezember durch die TV-Sendung des Zweiten aus dem Kurhaus in Baden-Baden. Das neue Duo folgt auf Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne („Aktenzeichen XY“), die zuletzt mehrere Jahre lang die ZDF-Gala moderiert hatten.

„Sportler des Jahres“: Müller-Hohenstein und Cerne moderierten seit 2007

Rudi Cerne und Katrin Müller-Hohenstein moderierten bisher die ZDF-Gala „Sportler des Jahres“. © ZDF/Roy Ebner

„In diesem Jahr wollen wir einige neue Akzente setzen“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus zum Personalwechsel. Müller-Hohenstein und Cerne haben „über fünfzehn Jahre mit Bravour und Grandezza“ durch den Abend geführt, sagte er. Polus erklärte zudem eine andere Neuerung: „Auch die Wahl selbst ist diesmal anders: Die Athletinnen und Athleten konnten erstmals für eine Vorauswahl abstimmen, anschließend gaben Deutschlands Sportjournalisten ihr Votum ab.“

Die Gala läuft am Sonntag in einer Woche zunächst ab 20.00 Uhr im Livestream auf „sportstudio.de“ und in der Mediathek. Ab 22.15 Uhr wird sie dann im Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders gezeigt.