Das Erste: Zwei neue „Rentnercops“ in Staffel 5

Anzeige

Die Dreharbeiten der fünften Staffel der ARD-Serie „Rentnercops“ sind beendet. Zwei Neue müssen darin einen Fall im Mafiamilieu lösen.

Gestern sind in Köln die Dreharbeiten zur fünften Staffel der „Rentnercops“ zu Ende gegangen. Dieses Mal neu auf der Wache sind die ehemaligen Cops Reinhard Bielefelder (Bill Mockridge) und Klaus Schmitz (Hartmut Volle).

Auch in der fünften Staffel herrscht Personalmangel im Kommissariat. Also reaktiviert Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) kurzerhand zwei ehemalige Ermittler, um einen komplizierten Fall im Mafiamilieu zu lösen. Dass Mafiaexperte Bielefelder und der pensionierte Kommissar Schmitz sich so gar nicht in guter Erinnerung haben, sorgt für reichlich Trubel. Außerdem treten beide in große Fußstapfen.

In weiteren Rollen sind Katja Danowski (Dezernatsleiterin Vicky Adam), Helene Grass (Gerichtsmedizinerin Dr. Rosalind Schmidt) und Aaron Le (Kommissarsanwärter Hui Ko) zu sehen.

Die Dreharbeiten zu den acht neuen Folgen der ARD-Vorabendserie sind Ende September gestartet und fanden unter strengen Corona-Auflagen in Köln und Umgebung statt. Erst nächstes Jahr im Herbst soll die neue Staffel „Rentnercops“ dann ausgestrahlt werden.