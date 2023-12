„Zwei Seiten des Abgrunds“ tritt gegen „Tatort“ an

RTL verwertet „Zwei Seiten des Abgrunds“ heute ein weiteres Mal im Free-TV. Damit läuft die Thriller-Serie parallel zum „Tatort“. Ob sie der ARD-Konkurrenz gewachsen ist?

Im Mai feierte „Zwei Seiten des Abgrunds“ parallel beim Streamingdienst RTL+ und dem Pay-TV-Sender Warner TV Serie sowie international Premiere (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Schon kurz darauf kam die gemeinsame Produktion von RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery bei Vox ins Free-TV.

Zum Ersten Advent kann man nun die Thriller-Serie im Free-TV sogar binge-watchen. Denn bei RTLup laufen heute alle sechs Episoden hintereinander. Los geht es um 20.15 Uhr – also zur Primetime und in Konkurrenz zum „Tatort“ in der ARD, dem traditionellen Stammhalter unter den Sonntagabend-Quoten.

„Zwei Seiten des Abgrunds“ nonstop bei RTLup

© RTL / Warner TV Serie

In „Zwei Seiten des Abgrunds“ steuert die Wuppertaler Polizistin Luise Berg (Anne Ratte-Polle) auf eine unausweichliche Katastrophe zu, nachdem der mutmaßliche Mörder ihrer vor sieben Jahren getöteten Tochter aus dem Gefängnis entlassen wird. Es entwickelt sich zu einem psychologisch vielschichtigen Verwirrspiel, bei dem die Grenzen von Schuld und Unschuld, Tätern und Opfern, von Recht und Gerechtigkeit verwischen. Eine hochspannende Geschichte über Kontrollverlust und die damit einhergehenden unvermeidlichen Konsequenzen.

Zum Ersten Advent: Weihnachtlicher „Tatort“ aus Köln

Im Kölner „Tatort: Des anderen Last“ weihnachtet es derweil sehr. Doch wie nicht anders zu erwarten, schlägt die vorweihnachtliche Stimmung schnell um: Der Fahrer eines Paketdienstes wird in seinem Wagen überfallen und erstochen – von einem maskierten Weihnachtsmann. Wer steckte unter der Maske? Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) stoßen auf viele Verdächtige.

Mit Material von RTL und dpa

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.