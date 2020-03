Die erfolgreichsten Gaming-Franchises der vergangenen 10 Jahre

„World of Warcraft“, „Die Sims“, „Call of Duty“ oder „Fifa“? Zahlreiche hochkarätige Gamesreihen sind zwischen 2010 bis 2019 in Deutschland gelaufen. Jetzt hat der Verband der deutschen Games-Branche bekannt gegeben, welche die erfolgreichsten Spiele – sowohl für den PC als auch für die Konsole – der letzten zehn Jahre sind.

Game, der Verband der deutschen Games-Branche, hat auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment die erfolgreichsten Games-Serien der letzten zehn Jahre veröffentlicht.

Dabei enthalten die Charts mit jeweils 20 Titeln, die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend auf Datenträgern verkauften Spiele-Serien von 2010 bis 2019. Spiele-Serien deshalb, weil von manchen PC- und Konsolenspielen jedes Jahr ein neuer Teil veröffentlich worden ist und bei anderen nur alle paar Jahre ein neuer Teil herauskommt.

Dabei gibt es zwischen Games für PC und Spielekonsolen einige Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar deutliche Unterschiede: Auf der Konsole war die „FIFA“-Serie am erfolgreichsten, gefolgt von Titeln mit „Mario“ und den „Call of Duty“-Spielen. In beiden Listen, also bei Games für PC und Konsole, liegen sie ganz weit vorne. Außerdem erscheinen auch „Assassin’s Creed“ und „Battlefield“ in beiden Listen auf oberen Plätzen. Auch interessant: „Lego“, hier auf dem vierten Platz, landet bei den PC-Spielen lediglich auf dem 20. Platz.

Top 10 Spiele-Serien für Spielekonsolen:

„EA Sports Fifa“ „Mario“ „Call of Duty“ „Lego“ „GTA“ „Assassin’s Creed“ „Pokémon“ „Need for Speed“ „Battlefield“ „The Legend of Zelda“

Auf dem PC hingegen landen „Die Sims“-Spiele auf dem ersten Platz. Danach folgen die verschiedenen „Call of Duty“-Titel vor der „Landwirtschafts-Simulator“-Serie, die ein wenig aus den restlichen Spielen herausfällt. „EA Sports Fifa“, Platz 1 bei den Konsolenspielen, landet auf dem PC lediglich auf Platz 13.

Top 10 Spiele-Serien für den PC:

„Die Sims“ „Call of Duty“ „Landwirtschafts-Simulator“ „World of Warcraft“ „Battlefield“ „Anno“ „Assassin’s Creed“ „Starcraft“ „Diablo“ „The Elder Scrolls“

Die komplette Liste mit den Top 20 Games von 2010-2019:

© game Verband der deutschen Games-Branche