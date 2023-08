Gamescom: WDR sendet live, linear und digital

Anzeige

Diese Woche wird Köln mit der Gamescom wieder zum Treffpunkt der Gaming-Szene. Der WDR ist auf der Messe und sendet sowohl im Radio als auch Fernsehen.

Vom 23. bis 27. August findet mit der Gamescom in Köln das weltweit größte Event rund um Computer- und Videospiele statt. Auch der WDR ist vor Ort: 1Live sendet am Freitag live von der Messe. Dazu gibt es die gesamte Woche Gaming-Programm linear und digital.

1Live sendet live von der Gamescom

Vor Ort auf der Messe ist 1Live als Partner der Gamescom. Am Freitag, 25. August, ist der Radiosender des WDR mit dem 1Live Sektor-Bus, einem Foto-Tool und einer Gaming-Station auf der Gamescom. Von 10 bis 18 Uhr senden Linda Reitinger, Freddie Schürheck und Kotaro Dürr live. Zu Gast haben sie unter anderem die Twitch-Stars von „DoktorFroid“. Außerdem stellen Reporter über die gesamte Woche neue Games vor, die sie auf der Messe angespielt haben.

Doku „Off-Cam“ begleitet deutsche Twitch-Stars

Der Film „Off-Cam: So ticken deutsche Twitch-Stars“ zeigt das Leben von Streamern der deutschen Gaming-Szene. Über Monate hat die Doku „DoktorFroid“, „Shurjoka“ und „Bdarf“ im Alltag begleitet. In der ARD Mediathek ist „Off-Cam“ bereits verfügbar, im WDR Fernsehen läuft die Doku bei „Menschen hautnah“ am 07. September 2023.

Gamescom aus der Klima-Perspektive

Der Instagram-Kanal „Klima.Neutral“ wird eine ganze Woche lang das Thema Klimakrise im Gaming thematisieren. Gero Simone ist als Host auf der Gamescom und kommt mit Usern ins Gespräch.

