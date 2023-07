2. Bundesliga bei Sky: Große Vorschau auf den Saisonstart

Anzeige

Die 2. Bundesliga startet in ihre 50. Saison und Sky Sport will ab Ende Juli alle Spiele live begleiten. Ein Überblick über den Saisonauftakt.

Insgesamt 306 Spiele stehen live auf dem Programm, 272 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz, kündigte Sky Deutschland an. Sky Sport will daneben am Saisonende auch die Relegationsspiele um den Aufstieg und gegen den Abstieg live präsentieren. Der Sender wird sich mit der Vor- und Nachberichterstattung zu jeder Anstoßzeit live aus einem Stadion der 2. Bundesliga melden, kann man der Vorschau entnehmen. Nele Schenker, Hartmut von Kameke, Yannick Erkenbrecher und Thomas Wagner sollen die Zuschauer dabei im Wechsel durch die Spieltage begleiten.

Ihnen zur Seite steht freitags (ab 18.00 Uhr) und sonntags (ab 13.00 Uhr) immer einer der beiden Sky Experten Torsten Mattuschka und Sören Gonther, samstagmittags (ab 12.30 Uhr) begrüßen sie wechselnde Gäste am Mikrofon, heißt es in der Ankündigung des Pay-TV-Anbieters. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka sollen durch die Topspiele am Samstagabend führen.

2. Bundesliga mit Sky Q in UHD

Darüber hinaus verweist Sky auf die Zusammenfassungen aller neun Partien in „Alle Spiele, alle Tore“ immer sonntags von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Eröffnet wird der Spieltag derweil schon am Mittwochabend um 17.30 Uhr mit „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News. Neben der linearen Ausstrahlung gibt es die Sendung auch als Podcast zum Hören.

Eine weitere Besonderheit kann man der Programmankündigung entnehmen: Am ersten Spieltag kann man über Sky Q auf Sky Sport Bundesliga UHD nicht nur das Topspiel am Samstagabend in UHD/HDR erleben, sondern auch das Eröffnungsspiel am Freitag.

Der Regelspieltag der 2. Bundesliga 2023/24 bei Sky:

Mittwoch:

17:30 Uhr: „HvK & Tusche – Dein Zweitligatalk“ auf Sky Sport News

Freitag:

18.00 Uhr: Konferenz und zwei Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

20.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1

Samstag:

12.30 Uhr: Sky Konferenz und drei Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

15.00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2

20.00 Uhr: Topspiel der Woche auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

23.00 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2

Sonntag:

13.00 Uhr: Sky Konferenz und drei Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

15.30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Quelle: Sky Deutschland

