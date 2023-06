Amazon Prime Video: Die Streaming-Highlights im Juli

Anzeige

Im Juli zeigt Amazon auf seiner Streaming-Plattform Prime Video unter anderem die zweiten Staffeln von „Good Omens“ und „Der Sommer, als ich schön wurde“.

„Good Omens“, basierend auf dem Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman, kehrt am 28. Juli mit einer zweiten Staffel zurück. Die Fortsetzung der Original-Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“ startet derweil schon am 14. Juli bei Prime Video. Als weiteres Highlight kündigt Amazon den Start der Serie „The Horror of Dolores Roach“ am 7. Juli auf der Streaming-Plattform an, die die Sweeney-Todd-Legende zeitgenössisch neu adaptiert. Zudem startet am selben Tag mit „Los Iniciados“ ein Film, der in die dunklen Machenschaften im Bogotá der Zukunft führt.

Neue Serien im Juli bei Amazon Prime Video

The Rookie, Staffel 4: 1. Juli

Libre De Reir: 21. Juli

The Sex Lives of College Girls, Staffel 2: 28. Juli

Neue Filme bei Prime Video

Bergen: 1. Juli

Der kleine Drache Kokosnuss: 2. Juli

Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel: 2. Juli

Abyzou: 2. Juli

Königreich der Bären: 3. Juli

The Bodyguard: 3. Juli

In Bruges: 3. Juli

A Walk Among the Tombstones: 4. Juli

L’estate piú calda: 6. Juli

Loving Pablo: 6. Juli

Woodstock: 7. Juli

TKKG: 7. Juli

Time Is Up 2: 7. Juli

Ghost Rider: Spirit of Vengeance: 8. Juli

6 Bullets: 8. Juli

The Hateful Eight: 12. Juli

Machine Gun Preacher: 13. Juli

Gamer: 16. Juli

Der Hauptmann: 17. Juli

What to Expect When You’re Expecting: 17. Juli

Die goldenen Jahre: 17. Juli

The Magic Flute Y1: 17. Juli

The Addams Family 2: 18. Juli

Shutter Island: 19. Juli

Die Muckas…und wie sie zu Petterson und Findus kamen: 20. Juli

Joker: 20. Juli

The Covenant: 21. Juli

Emily: 24. Juli

Respect: 25. Juli

Generation Beziehungsunfähig: 30. Juli

Rambo 1-5: 31. Juli

Neue Filme zum Kaufen und Leihen

The Whale: 13. und 27. Juli

Renfield: 27. und 10. Juli

Fast & Furious 10: Fast X: 20. und3. Juli

Book Club – Ein neues Kapitel: 13. und 3. Juli

The Flash: 31. Juli

Guardians of the Galaxy Vol. 3: 7. Juli

