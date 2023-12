Amazon Prime Video: Neuer „Batman“-Film startet

Batman trifft auf Weihnachten in einer neuen Warner-Produktion für Amazon Prime Video, die auf den Charakteren von DC basiert.

Im Frühjahr hatte Amazon für seinen Streamingdienst Prime Video mehrere „Batman“-Inhalte erworben. Am 8. Dezember startet nun einer der Filme aus dem Superhelden-Portfolio.

In „Merry Little Batman“ möchte Damian Wayne ein Superheld sein wie sein Vater, denn: der ist Batman. Als Damian an Heiligabend allein zu Hause bleibt, während Batman es mit Gothams schlimmsten Bösewichten aufnimmt, stolpert er über einen bösartigen Plan, Weihnachten zu zerstören. Und so ergreift er seine Chance, das Fest zu retten.

Prime Video: Batman zu Weihnachten für die ganze Familie

© Warner Bros. Entertainment Inc

„Merry Little Batman“ wurde von Warner Bros. Animation produziert und basiert auf Charakteren von DC. In der englischen Originalfassung leihen u.a. Yonas Kibreab („Obi-Wan Kenobi“), Luke Wilson („Old School“), James Cromwell („Star Trek“) und David Hornsby („It’s Always Sunny in Philadelphia“) den Figuren ihre Stimmen.

Regie führte Mike Roth („Regular Show“) nach einem Drehbuch von Morgan Evans („Teen Titans Go!“) und Jase Ricci („Batman: The Doom That Came to Gotham“). Roth fungiert neben Sam Register („Looney Tunes Cartoons“) auch als Executive Producer.

„Merry Little Batman“ – der Trailer

Quelle: Amazon / filmcontact

