Basketball-Supercup am Wochenende live und gratis bei Magenta

MagentaSport zeigt am Freitag und Samstag vor der anstehenden EuroBasket den Basketball-Supercup live und kostenlos.

Die Vorbereitung für die EuroBasket (1. bis 18. September live bei MagentaSport) geht auf die Zielgerade: beim renommierten Supercup am Freitag und Samstag in Hamburg trifft Deutschland auf EM-Teilnehmer Tschechien (ab 20.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Ein Debüt für Dennis Schröder als neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

„Es ist immer eine Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen“, sagt der 53fache Nationalspieler, dem nun mehr Verantwortung auch jenseits des Spielfelds zukommt. Italien gegen Vize-Europameister Serbien lautet ab 17.45 Uhr der Auftakt am Freitag zum Supercup. Die Sieger beider Partien qualifizieren sich für das Finale am Samstag – ab 18.15 Uhr ebenfalls live und kostenlos. Ex-Nationalspieler Per Günther feiert indes sein Debüt als MagentaSport-Experte.

Live-Sendezeiten des Supercups

Freitag, 19. August 2022

Ab 17.45 Uhr: Italien – Serbien

Ab 20.15 Uhr: Deutschland – Tschechien

Samstag, 20. August 2022

Ab 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

Ab 18.15 Uhr: Finale

Text: MagentaSport/ Redaktion: JN

