Das sind die Sky Programmtipps bis Mitte August

Ausgewählte Highlights wie „Monster Hunter“, „Locked Down“ und „Friends: The Reunion“ starten bis Mitte August bei Sky Ticket.

So viele Neuheiten und keine Ahnung, was sich als Erstes anzuschauen lohnt? Keine Sorge, denn Sky hat seine eigenen Top Fünf der Film- und Serienhighlights bis Mitte August aufgestellt.

Los geht es mit „Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas“ ab 2. August. In diesem schrägen Doku-Roadmovie wollen zwei bayerische Brüder ihrem Dorf entfliehen – und durchqueren auf Mopeds die USA. Nächster Halt: Las Vegas! Gigantische Action hält dagegen die Videospielverfilmung „Monster Hunter“ mit Milla Jovovich ab 5. August bereit. Am Tag darauf startet zudem die romantische Krimi-Komödie „Locked Down“ mit Anne Hathaway und Chiwetel Ejiofor. Der Titel lässt es schon erahnen – die Handlung spielt während des Corona-Lockdowns…

Das mit drei Oscarpreisträgern besetzte Thrillerdrama „The Little Things“ kommt ab 12. August zu Sky. Darin geht Denzel Washington als Cop mit dunkler Vergangenheit zusammen mit Rami Malek auf Killer-Jagd. Sie stoßen auf Jared Leto als mysteriösen Einzelgänger. Mehr Nervenkitzel folgt ab 16. August mit „Oslo“: Das Thrillerdrama handelt von Geheimverhandlung zwischen Erzfeinden – Israelis und Palästinensern – die 1993 zum Friedensabkommen von Oslo führten. Dieser HBO-Film wurde von Steven Spielberg produziert. Weitere Filmhighlights sind außerdem „The Burnt Orange Heresy“ ab 9. August und „Takeover – Voll vertauscht“ ab 13. August.

Top Serienstarts und Showhighlights

Schauriger True Crime kommt ab 5. August mit der neuen Serie „Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“ zu Sky. Damals tötete Krankenpfleger Niels Högel mindestens 85 Patienten. Wie kam es zu dem beispiellosen Fall? In der bewegenden True-Crime-Serie kommen Angehörige der Opfer, Ermittler und Experten zu Wort.

„Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“

Am 17. August starten gleich drei Serienstaffeln, darunter die Premiere von „Friends: The Reunion“. Bei diesem Wiedersehen lassen Jennifer Aniston und ihre „Friends“ über 25 Jahre nach Start der Kult-Sitcom alte Zeiten aufleben. Jetzt erstmals auch auf Deutsch. Zudem geht die Comedyserie „Black Monday“ in die dritte Staffel. Nachdem Golden-Globe-Gewinner Don Cheadle als Mo Monroe mit seiner Truppe den schlimmsten Börsencrash der Geschichte verursacht hat, ist er nun ins Musikbusiness eingestiegen. Dagegen reist der Starkoch in der ersten Hälfte der dritten Staffel „Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer“ reist auf unbekannten Pfaden um die ganze Welt. Denn er will die besten lokalen Küchenmeister finden und kulinarische Schätze entdecken.

Manchmal kann nur der Tote seinen Mörder überführen. Das beweist die neue Serie „Exhumed“: Die zehnteilige True-Crime-Serie schildert Verbrechen, die nur durch die Exhumierung einer Leiche endgültig aufgeklärt werden konnten. Weitere Serienhighlights und Neustarts sind „Das A-Team“ Staffel 1 bis 5 ab 5. August sowie die erste Staffel von „L.A.’s Finest“ ab 11. August, jeweils auf Sky One.

Die neuen Sky Ticket Highlights bis 19. August:

Neue Filme im August

Ausgrissn! In der Lederhosn nach Las Vegas (2.8.)

AKA Jane Roe (4.8.)Monster Hunter (5.8.)

Locked Down (6.8.)

The Burnt Orange Heresy (9.8.)

The Little Things (12.8.)

Takeover – Voll vertauscht (13.8.)

Oslo (16.8.)

Neue Serien, Shows & Dokus

Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus S1 (5.8.)

Mr Inbetween S1 (13.8.) – Fox

Black Monday S3 (17.8.)

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer S3a (17.8.) – Nat Geo Wild

Friends: The Reunion (17.8.) Deutsche Fassung

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund S1 (18.8.) – Nat Geo Wild

Exhumed S1 (19.8.)

Narco Wars – Der Kampf gegen Drogen S2 (19.8.) – Nat Geo

Weitere Serien- und Film-Neustarts bei Sky Ticket

Armageddon – Das jüngste Gericht (1.8.)

Eragon – Das Geheimnis der Drachenreiter (3.8.)

Chicken Run (4.8.)Das A-Team Staffel 1-5 (5.8.)

It’s Always Sunny in Philadelphia S4 (10.8.) S5 (24.8.)

Murder for Hire S1 (10.8.)

L.A.’s Finest S1 (11.8.)

Stromberg S5 (19.8.)