Davis Cup jetzt live zurück bei DAZN

Ab dem 12. September 2023 zeigt DAZN wieder den Davis Cup im Programm. Los geht es mit der Gruppenphase.

Die Gruppenphase läuft vom 12. September bis zum 17. September in Bologna, Manchester, Valencia und Split. Start ist am Dienstag um 14 Uhr. Die „Final 8“ werden dann Ende November in Malaga steigen, erklärt DAZN in seiner Ankündigung. Insgesamt 16 Teams treten dabei im Davis Cup an, darunter die Vorjahressieger aus Kanada, die man auf vier Gruppen aufgeteilt hat.

Davis Cup Gruppenphase ab Dienstag bei DAZN

Wie der Anbieter erklärt, kann man die Partien live über die DAZN App verfolgen. Einen Überblick über das Programm findet man auf der Website der Streaming-Plattform.

Quelle: DAZN

Bildquelle: df-dazn-logo-white: © DAZN Group