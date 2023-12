DAZN: Konferenz-Neuerung in der Champions League

Nachdem Sky es mit der Premier League und dem DFB-Pokal vorgemacht hat, zieht DAZN nun nach und hat sich ebenfalls eine Crossover-Konferenz einfallen lassen.

Am Mittwochabend geht es sowohl in der Champions League der Fußballerinnen als auch in der Königsklasse der Männer ums Weiterkommen. Der Streamingdienst DAZN nutzt das für eine Premiere.

DAZN sorgt in seiner Konferenz zur Fußball-Champions-League für ein Novum

Der Streamingdienst zeigt am Mittwoch erstmals eine Partie der Königsklasse der Fußballerinnen als Teil der regulären Konferenz zur Champions League der Männer. Das bestätigte DAZN auf dpa-Nachfrage, zuvor hatte das Nachrichtenportal „t-online“ darüber berichtet.

Die Champions League der Männer zeigt DAZN in Kooperation mit Amazon Prime und dem ZDF, die der Frauen gemeinsam mit Youtube. © UEFA, DAZN, ZDF, Amazon

Demnach wird am Mittwochabend die Partie der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bei Benfica Lissabon gemeinsam mit den sechs Champions-League-Partien der Männer um 21 Uhr in einer Konferenz gezeigt. Auch das Spiel von Borussia Dortmund, das bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, gegen Paris Saint-Germain ist Teil der Konferenz. Die Partie von RB Leipzig gegen die Young Boys Bern beginnt bereits um 18.45 Uhr.

Sportstreamingdienst zeigt Partie der Fußballerinnen in Königsklassen-Konferenz

Während in der Champions League der Männer der letzte Spieltag der Vorrunde ansteht, kämpfen die Frankfurterinnen in ihrem dritten Gruppen-Spiel ums Weiterkommen. Die Eintracht liegt vor der Partie punktgleich mit dem Team aus Portugal auf Rang zwei.