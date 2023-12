DFB-Pokal: Sky mit „Konferenz Spezial“

Bei Sky laufen heute und morgen alle DFB-Pokal-Achtelfinals. Auch die Spiele der Premier League zeigt der Sender live. Besonderer Programmpunkt ist eine „Konferenz Spezial“.

Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals? Nur sechs Bundesliga-Vereine sind noch dabei, gegenüber acht Zweitligisten. Ein Ereignis, das zuletzt vor 31 Jahren aufgetreten ist.

„Konferenz Spezial“ bei Sky mit DFB-Pokal und Premier League

Bild: Sky Deutschland

Alle Partien des Achtelfinals am Dienstag und Mittwoch zeigt Sky Sport sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz. Am Mittwoch gibt es neben der gewohnten Zweierkonferenz auch eine „Konferenz Spezial“. Diese beinhaltet zusätzlich zu den Begegnungen Stuttgart gegen Dortmund und Hertha BSC gegen SV Hamburg auch drei Premier League-Partien.

Dort treten Sheffield United gegen FC Liverpool, Manchester United gegen FC Chelsea und Aston Villa gegen Manchester City an. Die internationale Konferenz startet um 20.20 Uhr bei Sky Sport 1.

Alle zehn Spiele des 15. Spieltags der Premier League laufen von Dienstag bis Donnerstag live bei Sky. So läuft etwa die Partie Crystal Palace gegen AFC Bournemouth am Mittwoch, 20.30 Uhr, im Livestream. DFB-Pokal und Premier League sind auch bei Sky Q im Sky Sport Paket verfügbar. Auch bei Wow lassen sich die Übertragungen streamen.

DFB-Pokal: Achtelfinals 2023/24 im TV – Überblick

Dienstag:

17.30 Uhr: Dienstags-Konferenz auf Sky Sport Top Event

17.30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg auf Sky Sport 2 & 4

17.30 Uhr: 1. FC Magdeburg – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 3

20.30 Uhr: Borussia M’gladbach – VfL Wolfsburg auf Sky Sport 2

20.35 Uhr: FC Homburg – FC St. Pauli auf Sky Sport 3 & 5

Mittwoch:

17.30 Uhr: Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport Top Event

17.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport 3 & 5

17.30 Uhr: Bayer Leverkusen – SC Paderborn auf Sky Sport 4

20.20 Uhr: „Konferenz Spezial“ (DFB-Pokal & Premier League) auf Sky Sport 1

20.30 Uhr: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund auf Sky Sport 3

20.35 Uhr: Hertha BSC – Hamburger SV auf Sky Sport 4 & 6