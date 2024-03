„Der Germinator“: Staffel 6 des Erfolgsformats ab heute bei DMAX

Einmal Cop, immer Cop: Das Erfolgsformat „Der Germinator“ ist zurück in Uniform ab heute auf DMAX. Die sechste Staffel geht an den Start.

„Der Germinator“ geht heute, am 19. März, in die sechste Staffel. Jeden Dienstag um 21:15 Uhr zeigt DMAX den „Germinator“ bei seinen neuen Einsätzen. Weitere Staffeln sind bereits beauftragt. Ein Jahr nach seinem Rücktritt als Chief of Police in Texas und seinem Einsatz in Florida als Katastrophenhelfer schlüpft der deutsche Auswanderer Manfred Gilow wieder in die Polizei-Uniform. In der aktuellen Staffel ist „Der Germinator“ in New Mexico im Einsatz. Dort unterstützt Manfred die Beamten bei ihrer täglichen Polizeiarbeit, begleitet sie auf den Einsätzen und lernt die Facetten des dortigen Polizeiwesens kennen. Die sechste Staffel hat insgesamt acht Folgen zu bieten.

„Der Germinator“: Ein deutscher Polizist in New Mexico

Denn in Manfreds neuem Einsatzgebiet könnten die Herausforderungen nicht größer sein. New Mexico gilt als einer der ärmsten Bundesstaaten der USA und belegt bei der Statistik für Gewaltverbrechen den traurigen zweiten Platz. Der erste Stopp des ehemaligen texanischen Chief of Police: Die kleine Ortschaft Estancia. Dort soll er als „Field Training Officer“ einen jungen Officer, der frisch von der Polizeiakademie kommt, an die täglichen Herausforderungen der Polizeiarbeit heranführen.

Bei seiner zweiten Station, im Sheriff-Department Rio Arriba mit dem Hauptsitz in Espanola, geht es direkt zur Sache. Die Kriminalitätsrate im gesamten County ist überdurchschnittlich hoch und Drogenprobleme bestimmen den Alltag vieler Einwohner. Innerhalb des Countys gibt es zudem noch eine Besonderheit: Das sogenannte „Tribal Land“. Drei „Indianer-Reservate“ liegen im Rio Arriba County. Sie werden heute wie souveräne Staaten behandelt – mit eigener Polizei, was Manfred schon im Vorfeld fasziniert und was aber auch seine Tücken hat.