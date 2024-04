FIBA Europe Cup: Finale mit Niners Chemnitz bei Dyn und Co.

Das Finale des FIBA Europe Cup steigt am Mittwoch. Die Niners Chemnitz könnten die Basketball-Meisterschaft gewinnen. Zu sehen ist die Partie unter anderem bei Dyn.

Das Basketball-Team Niners Chemnitz kann seine bisher erfolgreichste Saison am Mittwoch durch den Gewinn des FIBA Europe Cups krönen. Nachdem die Niners das Hinspiel gegen den Istanbuler Klub Bahcesehir Koleji am 17. April souverän gewonnen hatten, fällt die Entscheidung beim Rückspiel in Istanbul.

Finale FIBA Europe Cup: Livestream bei Dyn, Youtube und MDR

Die Sport-Streamingplattform Dyn startete im August 2023. Screenshot digitalfernsehen.de

Fans und Abonnenten können das Spiel am 24. April ab 17.45 Uhr live bei Dyn verfolgen. Kommentiert wird die Begegnung von Florian von Stackelberg. Unterstützt wird er von Luis Figge. Der Spieler der JobStairs Giessen 46es stieg 2020 mit dem Chemnitzer Team in die easyCredit BBL auf. Auch auf dem Youtube-Kanal der FIBA wird das Match gestreamt. Der MDR überträgt ebenfalls im Livestream.

Nach dem 85:74-Sieg der Niners gegen Bahcesehir Koleji in der ausverkauften heimischen Arena, haben die Spieler von Coach Rodrigo Pastore gute Chancen, sich im Rückspiel den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte zu sichern.

Bei dem entscheidenden Spiel in der Istanbuler Ülker Sports and Event Hall kommt es neben einer starken Leistung des gesamten Teams auf die Schlüsselspieler an. Dazu zählt DeAndre Lansdowne, der im Hinspiel mit 16 Punkten, 8 Assists (Pass zum Korberfolg) und 7 Rebounds (gefangener Ball nach erfolglosem Korbwurf) zum Matchwinner avancierte. Eine weitere zentrale Figur der NINERS ist Kevin Yebo. Seine Top-Leistung mit durchschnittlich 17,1 Punkten pro Spiel in der easyCredit Basketball Bundesliga ist einer der Hauptgründe für den beeindruckenden Einzug der Chemnitzer in die Play-Offs und das Erreichen des Finales des FIBA Europe Cups.

Seit 2015 bietet der FIBA Europe Cup eine Alternative zum Eurocup und führt die Tradition der EuroChallenge fort. Der FIBA Europe Cup ist ein unter dem Dach der FIBA Europa ausgetragener Wettbewerb für europäische Basketball-Vereinsmannschaften der Männer und stellt den drittwichtigsten Europapokal im Basketball dar.

