Follower auf TikTok: Warum ist die Followerzahl für den Erfolg wichtig?

YouTube, Instagram, Twitter und TikTok – all diese Social-Media-Plattformen sind vielen Menschen bekannt. Einige Influencer verdienen mit ihrem Account sogar Geld. Damit das gelingt, sind viele Follower nötig. Aber warum?

Zumindest hat es den Anschein, dass die Zahl der Follower wichtig ist. Immer wieder möchte sich vor allem die jüngere Generation ein solides Standbein mit Social Media aufbauen. Das ist jedoch nur möglich, wenn verschiedene Unternehmen auf den Account aufmerksam werden. Das ist allerdings nur möglich oder für Firmen interessant, wenn die Followerzahl einen gewissen Rahmen erreicht hat. Doch ist die Followerzahl auf TikTok und Co. wirklich für den Erfolg auf Social Media entscheidend?

Warum sind Followerzahlen auf TikTok wichtig?

Während viele User Social Media nur als Zeitvertreib sehen, verfolgen einige Menschen ganz andere Pläne. Sie möchten sich erfolgreich auf TikTok etablieren und eine große Community aufbauen. Dafür ist es maßgeblich, viele Follower an Land zu ziehen und regelmäßig zu wachsen. Sie folgen dabei ihren großen Vorbildern. Diese haben schließlich die meisten Follower auf TikTok, Instagram oder YouTube und können davon leben – sogar sehr gut.

Scheinbar ist die Follower-Zahl ein Symbol für den niemals endenden Erfolg. Es zeigt eine gewisse Beliebtheit und gewinnt somit immer mehr an Bedeutung. Das ist auch der Grund, warum sich viele Accounts TikTok Follower kaufen – sie möchten damit den Startschuss für ihre Karriere befeuern. Aber warum bedeuten mehr Follower gleichzeitig mehr Erfolg? Schauen wir uns mal die Fakten genauer an.

Mehr Follower können mehr Glaubwürdigkeit vermitteln

Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Followerzahl auf Social Media eng mit einer Marketingstrategie geknüpft ist. Da kann durchaus etwas dran sein. Ein Account, dem viele Follower folgen, bietet zwar gewissen Content und somit Entertainment für das Publikum – es hat aber auch wirtschaftliches Potenzial. Das wissen auch viele verschiedene Unternehmen, die Kooperationen mit den erfolgreichen Accounts eingehen. Accounts sollen Produkte bewerben, in die Kamera halten und im besten Fall Empfehlungen aussprechen. Die Community verfolgt gleichzeitig das Geschehen an den PC- und Smartphonebildschirmen. Viele Follower möchten natürlich auch von diesen Produkten profitieren, die auf ihrem Lieblingschannel präsentiert werden. Die Folge: Sie kaufen das Produkt, das Unternehmen freut sich und beteiligt den TikToker am Gewinn.

Doch warum kaufen Follower das beworbene Produkt überhaupt? Ganz einfach: Je mehr Follower ein TikToker hat, desto mehr Glaubwürdigkeit und Seriosität scheint er mitzubringen. Die Follower vertrauen dem Account und nehmen ihn natürlich ernst. Je höher die Followerzahl auf einem Social-Media-Kanal ist, desto weniger gehemmt sind Menschen und gehen Kaufabschlüsse ein. Dabei ist es gar nicht essenziell, dass der Content immer gut und hochwertig ist.

Viele Follower sorgen für Aufmerksamkeit

Viele Nutzer von Social Media möchten ihren Vorbildern nacheifern und ihre Followerzahl ebenso hochziehen. Kein leichtes Unterfangen, denn nicht jeder Account liefert den nötigen Content. Um erfolgreich auf TikTok, Instagram und YouTube durchzustarten, suchen viele Interessierte nach verschiedenen Möglichkeiten. Eine davon ist, Abonnenten für den eigenen Kanal zu kaufen. Allerdings ist nicht jedes Angebot im Internet seriös und hilfreich. Ganz im Gegenteil: Es gibt einige Dienstleister, die weder ehrlich handeln, noch den gewünschten Erfolg versprechen.

Daher sollten sich Käufer mit den verschiedenen Angeboten eingehender beschäftigen und nur an professionelle Anbieter wenden. Tatsächlich gibt es einige Follower-Verkäufer, die den Erfolg auf TikTok & Co. durchaus unterstützen können. Dabei ist das Kaufen von Followern gar nicht verboten. Unseriöse Anbieter, die nur Fake-Accounts anbieten und einen zu schnellen Erfolg versprechen, unterstützen jedoch nicht die Glaubwürdigkeit des TikTok-Accounts. Ganz im Gegenteil: Merken Social Media Betreiber außergewöhnliche Aktivitäten eines Accounts, wird dieser in der Regel gesperrt.

Es ist daher von Vorteil, seriöse Angebote zu nutzen, die einem durchdachten Plan folgen. Oftmals erhält der Käufer reale Accounts zugeteilt. Der Followerzuwachs erfolgt auch nicht auf einen Schlag. Die Bestellung wird eher langsam vollzogen. Nach dem Einkauf erhält der Käufer demnach die gewünschten Follower nicht direkt auf seinem Account verbucht. Mit schöner Regelmäßigkeit wächst die Followerzahl, bis die Bestellung abgeschlossen ist. Die gesamte Prozedur sorgt demnach für einen langsam wachsenden Erfolg des TikTok-Kanals.

Mehr Follower garantieren jedoch nicht immer sofortigen Erfolg

Leider ist das Leben nicht immer so leicht, wie es scheint – auch nicht auf Social Media. Sich Follower zu kaufen, kann den Erfolg auf TikTok und Instagram durchaus begünstigen. Allerdings dürfen sich Accounts nicht auf dem Followerzuwachs ausruhen. Im Anschluss ist es wichtig, erstklassigen Content mit Mehrwert zu schaffen. Es ist demnach nötig, weiter an der Karriere zu feilen und Arbeit in den eigenen Account zu stecken. Selbst wenn seriöse Followerverkäufer echte Follower anbieten, heißt das nicht, dass sich sofort Erfolg einstellt.

Es ist somit ein Konzept nötig, um langfristigen den gewünschten Effekt verbuchen und noch mehr Follower für sich gewinnen zu können. Das gelingt am besten mit authentischen Videos und professionellen Reels, die die Community überzeugen. Gleichzeitig ist es ratsam, immer wieder Content zu produzieren, um den eigenen Kanal interessanter zu gestalten. Dabei gilt es, die Zielgruppe anzusprechen und Vertrauen aufzubauen.

Wie kann ich mehr Erfolg auf Social Media aufbauen?

Ist der Content interessant, liken Follower die Beiträge. Sie hinterlassen einen Kommentar und teilen im besten Fall Video, Reels oder Fotos. Immer mehr Menschen werden somit auf den Kanal aufmerksam – auch Unternehmen. Sie bieten schließlich Kooperationen und damit verbundene Affiliate-Verkäufe an. Die Accounts können nun Produkte bewerben, hinterlassen Links und Profit machen. Bis es jedoch soweit ist, muss eine gute Fangemeinde auf TikTok, Insta oder anderen Social Media Kanälen vorliegen.

Je mehr Follower ein Account hat, die aktiv sind und Bilder liken, sharen und Personen taggen, desto mehr Erfolg ist zu erwarten. Um jedoch mehr Follower verzeichnen zu können, die auch dauerhaft bleiben, muss der Inhalt stimmen. Der Betrachter, der einen Social Media Account das erste Mal besucht, weiß ganz genau, was ihm gefällt und was nicht.

Social Media kann ein Sprungbrett zum Erfolg sein. Wichtig ist, das Vertrauen der Follower zu gewinnen und den Traffic gezielt zu erhöhen. Wie lange der Erfolg auf sich warten lässt, kann niemand kategorisch sagen. Einige Accounts starten schnell durch, andere müssen länger auf Zuwachs warten. Entscheidend sind jedoch immer eine gute Vermarktung und eine stetige Präsenz. Wer sich diese Maßgaben als Ziel setzt, kann jeden Tag mit TikTok und anderen Social Media Kanälen wachsen.

