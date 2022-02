„Herr der Ringe“-Serie: Erster Trailer noch diese Woche

Anzeige

Mit „Die Ringe der Macht“ startet Amazon in diesem Jahr eine der wohl sehnlichst erwarteten Serien aller Zeiten. Noch in dieser Woche soll es erste Ausschnitte zu sehen geben.

Nach deutscher Zeit ist irgendwann in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem ersten längeren Trailer zu der „Herr der Ringe“-Serie zu rechnen. Wie das Branchenblatt Variety berichtet, sollen die ersten Ausschnitte nämlich im Rahmen des berühmten Super Bowls ausgestrahlt werden, der in den USA gern genutzt wird, um populäre Entertainment-Highlights zu bewerben. Bis die Serie dann tatsächlich starten wird, müssen sich alle Mittelerde-Fans allerdings noch etwas gedulden. Amazon zeigt die erste Staffel von „Die Ringe der Macht“ nämlich erst ab dem 2. September. Wöchentlich soll dabei eine neue Episode erscheinen.

Bereits im Januar begann die große Marketing-Kampagne rund um die Serie. In einem kurzen Clip wurde der Titel der Show angekündigt, begleitet von einem kleinen Making-Of-Video (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). In der Zwischenzeit folgten außerdem zahlreiche Poster, die auf dem Twitter-Kanal der Amazon-Serie veröffentlicht wurden. Auf denen waren allerdings nur Kostüme und vor allem die Hände der einzelnen Figuren zu sehen, um die ansonsten weiterhin große Geheimniskrämerei veranstaltet wird. Ob der Trailer sie erstmals in ganzer Pracht zeigen wird?

Den Inhalt von „Die Ringe der Macht“ kündigten die beiden Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay folgendermaßen an: „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht vereint alle wichtigen Geschichten des zweiten Zeitalters in Mittelerde: Das Schmieden der Ringe, den Aufstieg des dunklen Herrschers Sauron, die epische Geschichte von Númenor und die letzte Allianz von Elben und Menschen.“