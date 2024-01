„Killers of the Flower Moon“: Apple TV+ nennt Starttermin für Scorsese-Epos

Nachdem „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese als kostenpflichtiges Video-on-Demand erschien, ist jetzt bekannt, wann er auf Apple TV+ zu sehen sein wird.

Wie die Streaming-Plattform inzwischen verkündet hat, kann man das neueste Western-Epos von Martin Scorsese schon in wenigen Tagen streamen. Ab dem 12. Januar wird „Killers of the Flower Moon“ im Abo von Apple TV+ enthalten sein, wie man der Website entnehmen kann. Daneben kann man den dreieinhalbstündigen Film aktuell weiterhin auf den gängigen Plattformen kostenpflichtig ausleihen, etwa über Amazon Prime Video. Ob und wann in Deutschland auch ein physischer Heimkinostart auf Blu-ray und DVD erfolgen wird, ist noch nicht offiziell bekannt.

Darum geht es in „Killers of the Flower Moon“

In Scorseses neuem Werk kann man Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone und Robert De Niro in den Hauptrollen erleben. Basierend auf einem True-Crime-Sachbuch des Schriftstellers David Grann, erzählt der Film vom systematischen Massenmord am Stamm der Osage in Oklahoma in den 1920er-Jahren, der durch einen Ölfund im Reservat zu immensem Reichtum gelangt war.

Warum der Film ein äußerst interessantes Spätwerk von Martin Scorsese darstellt und welche überraschenden Kniffe der Regisseur wählt, um sich dieser Geschichte zu nähern, kann man in der ausführlichen Filmkritik von DIGITAL FERNSEHEN nachlesen. Aktuell ist der Film unter anderem für sieben Golden Globes nominiert.

