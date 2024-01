Kostenlose Testspiele bei Sky und DAZN

Die Winterpause in der Bundesliga ist diese Saison kurz, aber lang genug für eine Reihe von Testspielen, von denen wiederum einige live von DAZN und Sky gezeigt werden – und das sogar kostenlos.

Sky übertragt zunächst vier Partien live im kostenlosen Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App und auf Sky Sport News. An zwei Spielen davon ist Borussia Dortmund beteiligt, die zunächst am Samstag (6. Januar) ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar absolvieren. Sky ist ab 14.55 Uhr live dabei, Anstoß ist um 15 Uhr. Zuvor läuft ab 13 Uhr bereits die Partie Eintracht Frankfurt – SC Freiburg ebenfalls kostenlos live, wobei diese Begegnung nicht im TV bei Sky Sport News zu sehen sein wird.

Am Sonntag (7. Januar) geht es ab 16.25 Uhr weiter mit Hamburger SV – PSV Eindhoven live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App und auf Sky Sport News. Gleiches gilt auch für das zweite BVB-Testspiel am Dienstag, 9. Januar, um 10.55 Uhr, gegen Standard Lüttich aus Belgien.

Vier Testspiele in der Bundesliga-Winterpause kostenlos live bei Sky, eins bei DAZN

Bevor das erste Spiel der Bundesliga im neuen Jahr 2024 daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim ansteht (am 12. Januar live auf DAZN), treffen die Bayern im Rahmen der Wintervorbereitung in einem Testspiel auf den FC Basel. Das Auswärtsspiel im St. Jakob-Park steigt am 6. Januar und wird in Deutschland und Österreich nur auf DAZN zu sehen sein. Mit dem um Anstoß 15.30 Uhr wird sich zeigen, in welcher Form sich die Titelfavoriten vor dem erneuten Bundesligaauftakt präsentieren. Das Spiel wird auf DAZN für alle kostenlos zugänglich sein. Die Fans müssen lediglich ein DAZN-Konto erstellen und benötigen kein kostenpflichtiges Abonnement.

©TVNOW / FC Bayern Muenchen

Jahresauftakt des FCB gegen Basel am 6. Januar

Doch damit nicht genug: Noch mehr kostenlosen Bayern-Content auf DAZN gibt es mit dem Start der Doku-Serie „FC Bayern World Squad“. Das Format ist ab dem 6. Januar abrufbar und beinhaltet alle drei Staffeln der Serie, in der ein internationales Projekt des Rekordmeisters dokumentiert wird. U19-Spieler aus der ganzen Welt werden auf ihrem Weg begleitet, ihrem großen Traum vom Fußball-Profi einen Schritt näher zu kommen.

Durch diese Serie können Fans beispielsweise direkt miterleben, wie in Staffel 3 Cheftrainer und Vereinslegende Roy Makaay über acht Folgen hinweg die „Class of ’23“ durch sportliche Herausforderungen bis hin zum Höhepunkt mit dem Duell gegen die Bayern U19 führt.

„FC Bayern World Squad“: Doku-Serie startet parallel auch auf DAZN

„FC Bayern World Squad“ steht ab 6. Januar ebenfalls über das neue, frei verfügbare In-App-Angebot von DAZN für alle zur Verfügung. Durch die neue DAZN-Option können Sportfans erstmals frei auf ausgewählte Inhalte innerhalb der DAZN-App live und auf Abruf zugreifen. Es ist lediglich ein DAZN-Account notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätzlichen, kostenpflichtigen Abo-Pakets (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Registrierte DAZN-Nutzer können sich einfach in der DAZN-App auf dem Endgerät ihrer Wahl anmelden und bekommen die klassische Nutzeroberfläche von DAZN angezeigt, auf der die frei verfügbaren Inhalte markiert sind und abgerufen werden können.